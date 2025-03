MacBook Air M3 coby nejhorší koupě, kterou jsem za poslední roky udělal

Protože prakticky od prvopočátku mé redaktorské kariéry nesedím jen na jednom místě, ale čas od času potřebuji pracovat odjinud než z pohodlí pracovny, využívám k práci MacBook v kombinaci s externím monitorem. Mým prvním Macem byl Air ještě se svítícím jablíčkem na víku, ze kterého jsem na chvíli přešel na 16″ MacBook Pro, abych se po této zkoušce zase vrátil na 13″ Air, který mi vyhovuje pro můj pracovní styl díky své velikosti, výdrži a výkonu nejvíc.

Aktuálně pak používám MacBook Air M3, na který jsem přešel takřka přesně před rokem z MacBooku Air M1 a to ryze z pragmatických důvodů. I přesto mě však tento přechod při pohledu současné i nedávné kroky Applu dost štve a ačkoliv svůj MacBook Air miluji, vnímám jej zároveň za nejhorší koupi, kterou jsou od Applu za poslední roky udělal.

Opustit MacBook Air s M1 jsem se rozhodl primárně kvůli tomu, že stroji už odcházela baterka a já si říkal, že než ji měnit, přejdu na nový model s tím, že M1 stroj pošlu dál za stále poměrně slušné peníze. Tehdy jsem přecházel u Mobil Pohotovosti s tím, že mě přechod vyšel, pokud se nepletu, na nějakých 10 tisíc korun, což jsem si byl schopný obhájit nejen baterkou, ale i tím, že čip M3 je oproti M1 skutečně rychlejší a pracovně vás tedy trošku posune.

Nebavíme se sice o nějakém výrazném skoku, ale když jsem před rokem M3 v porovnání s M1 testoval (a ještě u toho úplně nevěděl, že na M3 nakonec skončím), rychlejší spouštění aplikací či jednoduché úkony typu převod obrázků a tak podobně, které dělám víceméně na denní bázi, tam prostě bylo. Když jsem pak k tomu ještě přihodil i MagSafe nabíjení, které jsem před lety miloval, či „nový“ design, bylo jasno.

Tehdy jsem si říkal, že bych rád na M3 zůstal opět minimálně do chvíle, než mu začne odcházet baterka a zároveň bude jeho hodnota natolik zajímavá, že bude mít smysl vyměnit kus za kus s rozumným doplatkem. Od určité chvíle totiž už tato výměna úplně smysl nedává, protože doplatek rázem není pár tisíc, ale valná většina ceny stroje. V takovém případě za mě už samozřejmě výměna baterie připadá v úvahu s tím, že bych si stroj nechal co nejdéle by to jen šlo. O této problematice jsme se více rozepsali například v tomto článku. Vraťme se ale zpět k meritum věci.

Má vize se začala bortit jako domeček z karet loni na podzim poté, co Apple oznámil, že u MacBooků Air M3 navyšuje základní RAM paměť z 8 na 16GB, která byla do té doby příplatková. Po tomto rozhodnutí následovala vlna kritiky, které jsem se tehdy upřímně řečeno absolutně nedivil. Ti, co si dříve koupili M3 s 16GB RAM, totiž ve výsledku zbytečně přeplatili, jelikož po pouhých 7 měsících prodejů tohoto stroje Apple změnil základní konfiguraci a z příplatkové vytvořil základ. A my, co si vystačili s 8GB RAM, se zase museli smířit s tím, že cena těchto strojů šla prudce „do kopru“, protože jsme před 7 měsíci koupili za 31 990 Kč stroje, které lze nyní sehnat s dvojnásobkem RAM.

Další ránu si pak Apple připravil pro majitele MacBooků Air M3 s 8GB RAM včera při představení MacBooků Air M4. Jejich ceny totiž meziročně snížil, čímž ve výsledku učinil původní generaci Airů M3 představenou před rokem ještě méně cennou. Novinku s čipem M4 a 16GB RAM totiž koupíte nyní za 29 990 Kč, zatímco MacBook Air M3 se 16GB RAM koupíte nový u autorizovaných Apple prodejců za 26 990 Kč. Z použitého MacBooku Air M3 s 8GB RAM, tedy jen rok starého počítače s původní cenovkou 31 990 Kč se tak za pouhý rok stává „železo“, jehož hodnota se propadna snad nejrychleji ze všech Apple produktů za poslední roky, což zkrátka naštve.

Jen pro představu – na bazarech, ale třeba i v nabídce Mobil Pohotovosti, se rok staré MacBooky Air M3 s 8GB RAM a 256GB úložištěm prodávají kolem 20 000 Kč – tedy s roční ztrátou kolem 12 000 Kč. A to je třeba v mém případě víc nebo maximálně stejně, než kolik jsem doplácel za dva roky starý MacBook Air M1 s baterkou zralou na výměnu.

Nejsem si tedy úplně jistý, jestli se ze strany Applu jednalo o opravdu dobré rozhodnutí, protože původní generace MacBooků Air M3 je po sérii jeho nebojím se říci kontroverzních kroků na odpis. A přede mnou je dilema, zda rychle přejít a pokusit se „vytáhnout“ z M3 ještě nějaké peníze, nebo se na to vykašlat, ale za dva roky nepřiplácet kolem 10 000 Kč, jako by tomu bylo nyní při koupi základního MacBooku Air M4, ale vytáhnout z peněženky rovnou kolem 30 000 Kč. Dost to přitom mrzí. MacBook Air M3 jako takový je totiž super, ale z ekonomického pohledu jej Apple zkrátka odepsal.