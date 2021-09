Vyplatí se kupovat každý rok nový iPhone?

Rok se s rokem sešel a pokud jste to ještě neudělali, čeká vás rozhodování, zda si v kapse nechat zatím svůj stávající iPhone, anebo jít do nového iPhone 13 Pro nebo iPhone 13. Abych vám s rozhodováním zkusil trošku pomoci, podíval jsem se na ceny, za které se aktuálně prodávají starší modely a zjistil, kdy se přechod na nový telefon vyplatí nejvíce. Samozřejmě je nutné hned na úvod podotknout, že ne vše platí na 100 % a jedná se o objektivní názor, který však nereflektuje individuální potřeby každého jednoho čtenáře.

Pro zjištění aktuálních cen jsem se podíval jednak na náš Apple Bazar, ale také na naši výkupní kalkulačku. Pokud prodáváte rok starý iPhone, v našem případě například iPhone 12 Pro, jste za něj schopni dostat ještě velmi slušnou částku a doplatek na nový iPhone 13 Pro tak pro vás bude nejnižší. Na druhou stranu je zde otázka, zda se na novinku vyplatí přecházet z telefonu, který jednak není o tolik horší než jeho předchozí generace, designově je zcela stejný a hlavně, je ještě v záruce, a to aktuálně jak v případě, kdy jste jej kupovali jako fyzická osoba, ale i v případě, kdy jste jej kupovali na firmu, což je způsobeno tím, že iPhone 12 Pro vstoupil do prodeje teprve před 11 měsíci. Pokud tedy chtě/nechtě nepotřebujete za každou cenu nejnovější iPhone, přecházet z dvanáctky je objektivně řečeno zbytečné.

Pokud však máte iPhone XS a starší, tak sice poznáte v případě přechodu na nový model značný rozdíl, ovšem na druhou stranu vám za váš telefon již nikdo nedá příliš moc peněz. Pokud navíc oželíte nové funkce, stále je potřeba myslet na to, že váš telefon již bude co nevidět potřebovat novou baterii a zároveň není v záruce. Přechod na nový iPhone 13 Pro vás tak bude stát již relativně dost financí a zároveň již na novinku nebudete stačit nejen funkcemi, ale i výdrží baterie.

Jako nejideálnější se tak jeví kupovat nový iPhone každé dva roky. Je to ostatně doba, po kterou vám platí záruka (pokud jste telefon nekupovali na firmu) a zároveň také doba, během které se nějak dramaticky neprojeví ani opotřebování baterie. Tím nejdůležitějším aspektem je však fakt, že dva roky starý iPhone jste schopni prodat ještě stále za poměrně zajímavou částku blížící se téměř 50% pořizovací ceny. Jakmile je telefon starý již tři roky, respektive tři generace, jeho cena jde rapidním způsobem dolů. Ideální je navíc situace, kdy můžete prodat telefon, jenž je ještě alespoň nějaký ten pátek v záruce. Kupující tak má jistotu, že kdyby se objevil nějaký problém, může jej řešit v rámci záruky.

Zároveň po dvou letech jsou již alespoň nějaké inovace u telefonu opravdu vidět a zejména vylepšení fotoaparátu poznáte na první pohled. Pokud tedy chcete přejít například na iPhone 13 Pro, pak rozdíl oproti iPhone 11 Pro je již celkem značný, a to i přes to, že se toho podle některých příliš nezměnilo. Už jen kvalita fotoaparátu, displeje nebo například tělo chráněné pomocí „Ceramic Shield“ jsou důvody, proč se po novince vyplatí sáhnout. Zároveň však musím dát zapravdu těm, kteří mají iPhone 12 Pro a důvod k přechodu na novější model zkrátka nevidí. Dva roky jsou tedy opravdu ideální doba, po kterou si telefon nechat a následně jej vyměnit za novější model. To samozřejmě platí v případě, že chcete starší telefon prodat. Pokud jej chcete někomu darovat nebo si jej nechat jako záložní mobil, pak je situace samozřejmě jiná.

