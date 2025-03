iFixit rozebrali nový iPhone 16e do posledního šroubku! Co zjistili?

Nový iPhone 16e je sice v prodeji teprve od minulého pátku, už má však za sebou řadu rozebrání. O jedno další se nyní postarali opravárenští experti z iFixit, kteří se u telefonu jako již tradičně zaměřili mimo jiné na složitost opravitelnosti. To ale samozřejmě není ani zdaleka vše.

iFixit například potvrdil, že Apple použil u iPhonů 16e stejný typ rychlouvolňovacího lepidla pod baterii, která se od šasi telefonu odepne poté, co je do něj vpuštěn nízkonapěťový elektrický náboj. Díky tomu je tak vyjmutí baterie, která má 15,55 Wh, velmi jednoduché – ostatně, stejně jako u všech ostatních iPhonů 16. Větší baterii pak Apple nepřekvapivě nasadil do telefonu zejména díky prostoru, který se mu naskytl rozhodnutím nenasadit ultraširokoúhlý fotoaparát.

Co se týče 5G modemu, ten je na první pohled řešen víceméně stejně jako ty od Qualcommu, takže zde není moc co vypozorovat. Za co si pak zaslouží Apple „vyhubovat“, je složitost výměny USB-C portu. Při této opravě je totiž třeba vyjmout veškeré vnitřní součástky, což její zrovna práce na chvilku. Obecně je ale podle iFixit velmi dobře opravitelný a je na něm vidět, že se Apple o zjednodušení opravitelnosti jeho elektroniky rozhodně snaží.