Začněte si na iPhonu psát deník! Toto jednoduché nastavení vás to (částečně) naučí

Jak na iPhonu aktivovat upozornění na záznamy do Deníku? Chcete si pravidelně zapisovat své myšlenky a zážitky do aplikace Deník, ale potřebujete si na to pravidelně připomínat? S iPhonem je to snadné. Pojďte si společně nastavit upozornění, která vás vyzvou k pravidelnému zápisu do deníku.

Aplikace Deník je skvělým nástrojem pro zaznamenávání vašich každodenních myšlenek, pocitů a zážitků. Může vám pomoci lépe se vyrovnávat s emocemi, sledovat svůj osobní růst a jednoduše si uchovat vzácné okamžiky. Abyste si však mohli plně užít všechny výhody této aplikace, je důležité si pravidelně najít čas na zápis. A právě proto je užitečné si nastavit upozornění, které vás budou pravidelně vyzývat k tomu, abyste si do deníku něco napsali.

Jak na iPhonu nastavit upozornění na psaní do Deníku

Otevřete Nastavení.

Vyberte Aplikace -> Deník.

Upravte návrhy na psaní deníku: V sekci Návrhy na psaní deníku máte možnost nastavit si, jak často chcete dostávat upozornění na nový zápis. Můžete si zvolit, zda chcete dostávat upozornění každý den, několikrát týdně nebo jen občas.

Přizpůsobte si soukromí: V této sekci můžete také upravit nastavení soukromí a určit, jaké údaje se mají zahrnout do návrhů na zápisky.

Hotovo! Jakmile si nastavíte všechny požadované parametry, upozornění na nový zápis budou automaticky aktivována. Nastavení upozornění na nový zápis do deníku je velmi jednoduché a zabere vám jen několik okamžiků. Díky této funkci si budete moci pravidelně zapisovat své myšlenky a zážitky a lépe tak porozumět sami sobě.