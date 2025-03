Jak na iPhonu ukládat aplikace rovnou do Knihovny aplikací

Jak to udělat, aby se aplikace, které stáhnete na váš iPhone, automaticky ukládaly rovnou do Knihovny aplikací a nikoliv na plochu? Máte pocit, že je plocha vašeho iPhonu přeplněná ikonami aplikací? Chcete mít větší pořádek a snadněji se orientovat? Věděli jste, že můžete ukládat nově stažené aplikace rovnou do Knihovny aplikací a udržet tak plochu čistou a přehlednou? V tomto článku vám ukážeme, jak na to.

Součástí operačního systému iOS je již několik let také praktická funkce Knihovny aplikací. Ta slouží jako centrální úložiště pro všechny vaše aplikace, které jsou automaticky roztříděné do kategorií. Díky tomu máte snadný přístup ke všem aplikacím, aniž byste museli mít všechny ikony na ploše. V následujícím textu se dozvíte, jak nastavit ukládání aplikací rovnou do Knihovny aplikací.

Jak na iPhonu ukládat stažené aplikace rovnou do Knihovny aplikací

Pokud chcete na iPhonu aktivovat ukládání aplikací rovnou do Knihovny aplikací, postupujte podle následujícího návodu.

Otevřete aplikaci Nastavení na vašem iPhonu.

Sjeďte dolů a klepněte na položku Plocha.

V sekci Nově stažené aplikace uvidíte dvě možnosti: Přidat na plochu a

Ponechat jen v knihovně aplikací.

Klepněte na možnost Ponechat jen v knihovně aplikací.

Nyní, když stáhnete novou aplikaci z App Storu, automaticky se uloží pouze do Knihovny aplikací a nezobrazí se na ploše. Pokud budete chtít některou aplikaci z Knihovny aplikací umístit na plochu, stačí ji v Knihovně aplikací podržet a přetáhnout na požadované místo na ploše. Díky této funkci bude vaše plocha iPhonu čistá a přehledná a vy budete mít snadný přístup ke všem vašim aplikacím.