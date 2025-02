Byli jsme u startu prodejů iPhonů 16e v New Yorku na 5th Avenue! A jsme z toho dost zklamaní

Na dnešní den si Apple naplánoval ve většině států světa start prodejů nových iPhonů 16e, přičemž USA mezi těmito státy coby domovina Applu samozřejmě nemůže chybět. Pokud však čekáte, že se ve Státech stojí na novinku fronty nadšených uživatelů, jste na omylu. Kolega Roman je totiž shodou okolností právě v New Yorku a co by to bylo za fanouška Applu, kdyby se dnes ráno nevypravil do ikonického Apple Storu na 5th Avenue, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak zájem o novinku ve zřejmě nejslavnějším Apple Storu na světě vypadá. A nestačil se divit.

Nejenže se před Apple Storem nestojí žádné fronty, ale po dobu jeho návštěvy se pro telefon zastavili asi jen dva lidé. Apple se navíc jeho propagaci v obchodě věnuje jen naprosto minimálně a vyjma relativně nenápadné cedulky „iPhone 16e“ na stole, kde je telefon vystaven, byste jakékoliv větší „lákačky“ hledali marně. Zkrátka a dobře, je vidět, že si i samotný Apple tak nějak uvědomuje, že iPhone 16e zřejmě nebude žádným velkým hitem a proto nevynakládá příliš mnoho energie a peněz pro jeho propagaci.

Telefon jako takový je pak skutečně vystaven ve stojáncích, o kterých jsme psali včera. Ty jsou do značné míry imitací klasických MagSafe stojánků, avšak vzhledem k tomu, že iPhony 16e nedisponují MagSafe konektorem, slouží „rameno“ jen coby opěrka a nikoliv vyloženě jako držák, který telefon drží ve vzduchu. Spodní hrana iPhonu je pak zaklesnuta v prohlubni, která zajišťuje, že z opěrky nespadne. Celkově ale nový iPhone v žádném případě hvězdou Apple Storu není, čemuž odpovídá vše, co se kolem ní (ne)točí. Cestu do tohoto ikonického Apple Storu si dnes dokonce nenašel ani Tim Cook, který přitom v minulosti právě v tomto obchodě Applu prodeje důležitých produktů „startoval“.