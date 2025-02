Vyplatilo se šetřit? Apple musel kvůli iPhonům 16e vytvořit nový stojánek do Apple Storů

Jestli je Apple za něco v souvislosti s nedávno představeným iPhonem 16e kritizován, pak je to bezesporu absence MagSafe konektoru, díky kterému by šel jednoduše nabíjet skrze MagSafe/magnetické nabíječky či by k němu šlo přichytit magnetické příslušenství. Chybějící magnety v zádech nového iPhonu však ve výsledku přidělaly starosti i samotnému Applu, který musel kvůli tomuto rozhodnutí vytvořit nový typ stojánku do Apple Storů. V těch se totiž snaží v současnosti své iPhony prezentovat jednotně a to buď na magnetickém stojánku díky MagSafe, nebo v docku, ze kterého trčí USB-C port. Aby však mohl novinku vystavovat vedle ostatních iPhonů s MagSafe, musel vytvořit stojánek, který jeho podporu napodobuje. Na jeho fotky se můžete mrknout níže.

Jak můžete vidět, stojánek vypadá na první pohled jako klasická MagSafe nabíječka, avšak pravdou je, že její zadní kruhová část slouží jen jako opěrka, možná pak s podporou 7,5W bezdrátového nabíjení. Telefon je však o ní jen opřen s tím, že aby nesjel, je třeba jeho spodní hranu umístit do prohlubně v základně stojánku. Přitom stačilo jen přidat MagSafe a Apple mohl vesele využívat řešení, na které je ve svých Apple Storech zvyklý již roky. Chybějící MagSafe je zkrátka škoda.