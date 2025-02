Gurman: Apple příští rok odhalí první ohebný iPhone a model s novým designem

Pokud má být letošek pro Apple z hlediska iPhonů díky příchodu iPhonu 16e či 17 Air silný, pak rok příští pro něj bude hotová vichřice. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých má kalifornský gigant téměř hotový jeho první ohebný iPhone, přičemž jeho představení je díky tomu za dveřmi.

Konkrétně Gurman tvrdí, že se Apple nyní intenzivně věnuje nejen dokončení letošních iPhonů 17, ale taktéž úspěšnému finiši vývoje jeho prvního ohebného telefonu, který chce za každou cenu představit v příštím roce coby nový high-endový kousek ve své nabídce. Jen kolem „skládačky“ Applu se však příští rok točit nemá. Gurmanovy zdroje totiž přišly i s tím, že ve vývoji je i další blíže nespecifikovaný model s novým designem, který má taktéž dorazit v příštím roce. O co přesně se má jednat sice v tuto chvíli nevíme, nicméně vzhledem k tomu, že redesign iPhonů je v plánu i letos, v úvahu připadá buď přepracování základního iPhonu, jelikož ten se letos změny vzhledu dočkat nemá, nebo příchod dalšího zcela nového modelu. Nelze totiž úplně očekávat, že po letošním redesignu iPhonů 17 Pro a příchodu 17 Air se Apple rozhodne tyto modely hned v příštím roce opět přepracovat.

Jak se tedy zdá, nudné roky iPhonů jsou snad definitivně za námi a řada plodných, ve kterých se objeví zajímavé novinky a upgrady naopak před námi. Doufejme tedy, že budou všechny upgrady, které si Apple pro své fanoušky připravuje, stát opravdu za to a svět přimějí nejen k upgradu, ale v ideálním případě i ke změně pohledu na telefony jako takové. Minimálně ohebný model by to v případě, že se Applu skutečně podaří, dokázat mohl.