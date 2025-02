Nikoliv focení. Apple se u iPhonů 17 Pro nejvíce zaměří na natáčení videa a tohle je důvod

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že jedním z hlavních upgradů nové generace iPhonů je vylepšení fotoaparát, který je díky softwarovým i hardwarovým úpravám schopen rok od roku zachytit lepší fotky. Letos má však Apple podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana v Bloombergu tuto „tradici“ zčásti porušit. Foťák iPhonů sice samozřejmě vylepšení a uživatelé tak díky tomu dokáží zachytit opět o něco lepší fotky, nicméně hlavní priority jsou letos údajně jinde.

Konkrétně chce Apple údajně u iPhonů 17 Pro do jisté míry upozadit zlepšování jejich fotoschopností a naopak se zaměřit na výrazné vylepšení záznamu videa. To se totiž v posledních letech zlepšovalo jen mírně, což je však vzhledem k tomu, že je právě video v dnešní době zejména na sociálních sítích velmi populárním formátem, potřeba změnit. Konkrétně měly zdroje Gurmanovi sdělit, že si Apple u iPhonů řady 17 vytyčil cíl přimět vlogery k přechodu z klasických kamer právě na iPhony, nebo minimálně aby telefony využívali tvůrci podstatně víc, než tomnu je doposud. Právě z tohoto důvodu má tak mít v plánu nasadit řadu vylepšení právě pro video, mezi kterými by nemělo chybět například natáčení v 8K a pravděpodobně i řada dalších videorežimů podobných tomu filmovému, který je na iPhonech již řady 13 Pro.