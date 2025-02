4 věci, které se mi na iPhonu 16e líbí a další 4 věcí, které mě naopak štvou

Včera v podvečer Apple světu představil žhavou novinku ve formě iPhonu 16e, který v jeho nabídce nahradil již letitý iPhone SE 3. Ne vše je však u tohoto modelu lidově řečeno „zalité sluncem“. Řadou věcí sice dokáže novinka opravdu zaujmout, najdou se u ní však i negativa, která se jen těžko chápou.

Klady

Fotoaparát

Jestli dokáže něčím iPhone 16e dost zaujmout, pak je to dle mého názoru fotoaparát. Ten je alespoň papírově stejný jako v případě iPhonů 16, což jinými slovy znamená, že se můžeme těšit na 48MPx širokoúhlý Fusion foťák se clonou f/1,6, který navíc nabízí dvojnásobný „optický“ zoom. Ve své podstatě je sice tento zoom jen výřezem 12MPx fotky ze 48MPx snímku, jak to dělá Apple dělá i u iPhonů 16 a 16 Pro, ale vzhledem k tomu, že se jedná o chytré a hlavně pak funkční řešení, proč ne.

Skvělou zprávou je dále podpora nočního režimu, jehož absence se před představením obávalo relativně dost jablíčkářů. Podle technických specifikací na webu Applu na něj ale zapomenuto nebylo a foťák iPhonu 16e se tak rázem stává dost komplexní záležitostí, která rozhodně neuspokojí jen méně náročné uživatele, ale i ty, kteří fotí často, rádi a hodně.

Výdrž baterie a s ní spojený vlastní 5G modem

Jedním z hlavních prodejních argumentů iPhonů 16e bude bezesporu výdrž jejich baterie, která je suverénně nejlepší ze všech dosud představených 6,1″ iPhonů a která je dokonce dle oficiálního porovnávacího nástroje Applu srovnatelná i s iPhony 16 Pro, které jsou však větší. Jeden den aktivního používání by tedy neměl být žádný problém, stejně jako vícero dní méně aktivního používání. Důvod tohoto nárůstu výdrže je pak pravděpodobně jediný – nasazení vlastního 5G modemu.

Ten sice Apple v tiskové zprávě odbyl jen frází „C1 je první modem navržený společností Apple. Zajišťuje rychlé a spolehlivé mobilní připojení 5G a je to vůbec nejúspornější modem v iPhonu. Díky úspornému čipu Apple a modemu C1, úplně novému vnitřnímu řešení a vyspělým funkcím řízení napájení v iOS 18 má baterie (iPhonu 16e – pozn. red.) mimořádně dlouhou výdrž.“ Je tedy skvělé vidět, že první modemová vlaštovka z dílny Applu dokázala prodloužit výdrž baterie o několik hodin oproti dosavadnímu nejlepšímu 6,1″ iPhonu.

Výkon a s ním související letitá podpora

Nový iPhone 16e pohání čip A18 (byť o jedno GPU jádro chudší než tomu je u iPhonů 16) spolu s 8GB RAM paměti. Tuto konfiguraci zvolil sice Apple primárně kvůli podpoře Apple Intelligence, i běžní uživatelé ale sklidí díky tomuto rozhodnutí Applu sladké ovoce. To proto, že jim do rukou dorazí jeden z nejvýkonnějších smartphonů současnosti (což je vzhledem k ceně docela zajímavé), na kterém nebude jednak problém spouštět i ty nejnáročnější aplikace, u kterých bude zaručen bezproblémový chod, ale co je v případě tohoto modelu možná ještě důležitější, je jistá dlouholetá softwarová podpora. Jelikož totiž iPhone 16e pohání srdce z iPhonů 16 (Pro), je jasné, že jej Apple dřív než tyto modely nezařízne. A ty mají před sebou ještě minimálně pět let nových verzí iOS a další řadu let dodatečných bezpečnostních updatů.

Právě dlouhodobá softwarová podpora je přitom u telefonu tohoto typu zcela zásadní, jelikož se jedná o model, který si budou uživatelé takřka 100% pořizovat na dlouhé roky a nikoliv jen například na rok a dva. iPhone 16e je totiž svými specifikacemi určen spíš pro méně náročné uživatele, kteří zkrátka nejsou zvyklí telefony co chvíli měnit. Dlouhodobá softwarová podpora je tu proto zcela klíčová a díky nasazenému čipu a RAM zaručená. A když k tomu všemu navíc přičtu ještě 128GB v základu, jednu se skutečně o telefon, který má potenciál vydržet řadu let provozu.

Nabíjecí port

Moc dobře vím, že se jedná o pozitivum, za které ani tak nevděčíme Applu jako spíš Evropské unii a jejímu nařízení, ale nedá mi to jej nezmínit. USB-C je zkrátka super pro svou univerzálnost, kdy skrze něj nabijete MacBook, iPad, AirPods či nově i tento iPhone. Vím, že Apple neměl v tomto směru na výběr, ale budu-li se na telefon dívat optikou nynějšího majitele iPhonu SE 2, 3, potažmo jiného iPhonu s Lightningem, nebojím se říci, že si přechodem na tento model díky USB-C zásadně polepší. Univerzálnost tohoto konektoru je prostě perfektní a jsem rád, že už na Apple produktech nenalezneme jiný.

Zápory

Cena pro českého zákazníka vs. amerického

Začít nemohu jinak než cenou, která dle mého není ani tak vyloženě záporem, jako spíš věcí k diskuzi o úhlu pohledu. Pravdou totiž je, že za 16 990 Kč dostanete opravdu fajn telefon s řadou zajímavých technických specifikací, kterému toho ale na druhou stranu docela dost i chybí a to jak v porovnání s ostatními iPhony prodávanými autorizovanými prodejci, tak i v porovnání s Androidem. Co však já osobně vnímám za hlavní průšvih, je to, že pohled Čecha na cenu iPhonu 16e je tentokrát opravdu zásadně jiný než pohled Američana.

To proto, že iPhone 16e vznikl z velké části kvůli tomu, aby Apple dostal do své nabídky „levný“ telefon s podporou Apple Intelligence, která má být pro jeho budoucnost klíčová. Ostatně, stačí se podívat i na strukturu tiskové zprávy, kterou byl telefon představen, či na web Applu, kde je u iPhonu 16e věnováno Apple Intelligence opravdu dost prostoru.

Co tím chci říci? jednoduše to, že Američan (potažmo obyvatelé zemí, ve kterých je Apple Intelligence dostupná) dostane za své peníze jako již tradičně víc funkcí a tentokrát je to sakra znát. Protože zatímco třeba u iPhonů 16 Pro je Apple Intelligence třeba jen 1/10 toho zajímavého, co vám telefon nabídne, zde to může být 1/3. Když k tomu navíc přičtu řadu zvláštních rozhodnutí, kterým se budu věnovat níže, docela chápu, že mnoho lidí hodnotí telefon jako předražený kus.

Absence MagSafe

Věc, která mě upřímně řečeno zarazila možná nejvíc ze všeho. Vždyť MagSafe je naprosto jednoduchou záležitostí, kterou přitom jablíčkáři milují a která navíc dokáže Applu vygenerovat navíc peníze prodejem MagSafe peněženek či nabíječek. Pochopil bych, kdybychom se zde dočkali jen podpory MagSafe 1. generace a tedy nabíjení „jen“ rychlostí 15W a nikoliv 25W, jak tomu je u MagSafe 2. Úplná absence magnetického nabíjení mi ale přijde dost nešťastná a nemyslím si, že se jedná o věc, na které měl zrovna Apple šetřit. Přeci jen, bavíme se o technologii představené v roce 2020.

Absence U1/U2 čipu

Stejně jako absenci MagSafe úplně nechápu absenci čipu U1 či U2 pro ultraširokopásmové vyhledávání, kvůli čemuž si tak nebude iPhone jednak rozumět dokonale s AirTagem, protože nebude k dispozici funkce místního hledání, ale taktéž nebude perfektně fungovat třeba s HomePody, kde se nedočkáte handoff režimu přenášení přehrávané hudby z jednoho zařízení do druhého a naopak pouhým přiblížením. Jasně, jedná se do jisté míry o prkotiny, které člověk až tak nepocítí, ale zcela upřímně, opět se bavíme o „blbince“, která Apple zcela určitě v těle telefonu nestojí ani moc prostoru, ani moc peněz. Je proto škoda, že se zrovna zde šetří – tím spíš, když se opět bavíme o dost staré technologii. Vždyť čip U1 dorazil už s iPhony 11 v roce 2019.

Jen WiFi 6

Vždy mě dokáže celkem naštvat, když vidím, jak výrobce představí nový produkt se starými technologickými standardy a přesně to se stalo i zde. A myslím si, že u iPhonu 16e může ve výsledku toto šetření zabolet ještě víc než v případě jiných modelů vzhledem k tomu, že po tomto telefonu pravděpodobně sáhnou uživatelé, kteří nemají potřebu měnit telefon dlouhé roky.

Háček je však v tom, že WiFi 7, kterou iPhony 16 Pro a 16 nabízí, se v nadcházejících letech stane standardem v domácnostech i firmách a je prostě škoda, aby WiFi připojení iPhonů 16e bylo kvůli standardu WiFi 6 pomalejší. Ano, argument, že lidé, kteří sáhnou po tomto modelu, vyšší rychlost připojení nejspíš neocení, uznávám, ale přesto si myslím, že když už vydávám nový produkt, zaslouží si být v některých věcech prostě takříkajíc nezastaralý a to se zde úplně nepovedlo.

Pár dalších diskutabilních věcí

Upřímně řečeno, záporů by se ve výsledku dalo vyjmenovat ještě víc, avšak jedním dechem je třeba dodat, že jsou ze strany Applu ještě jakžtakž pochopitelné vzhledem k tomu, že je třeba držet mezi iPhony 16e a 16 určitý rozdíl, aby na sobě tyto modely navzájem nekanibalizovaly. Jinými slovy, absence druhého zadního fotoaparátu, Dynamic Islandu, nižší jas displeje či nasazení jen 60Hz obrazovky sice dokáže naštvat, ale je třeba brát v potaz to, že tyto věci Apple nemohl nasadit či použít lepší právě proto, že by tím pádem vytvořil přímou konkurenci iPhonu 16, což logicky nechce.

Je ale pravda, že když pročítám přímo na oficiálním webu Applu informace ve srovnání modelů, kde se iPhone 16 a 16e tváří třeba z hlediska fotosoustavy prakticky stejně z hlediska širokoúhlého objektivu, úplně nechápu, proč levnější model nenabízí třeba filmařský režim, když přitom natáčení zvládne jak 16, tak 16e ve 4K při stejných možnostech snímkové frekvence a osazeny jsou tyto telefony takřka stejnými čipy (modelu 16e chybí jedno grafické jádro) i RAM. Zkrátka a dobře, zvláštností je u modelu 16e docela dost a je proto otázkou, nakolik se skrze něj Apple trefil do černého.

