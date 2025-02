Apple ukončil éru home button tlačítka

Apple dnešním dnem přestal prodávat iPhone SE, který nahradil iPhone 16e. Vzhledem k tomu, že byl iPhone SE posledním telefonem, ve kterém Apple nabízel home button tlačítko se senzorem otisků prstů Touch ID, přestal tím pádem poprvé ve své historii nabízet home button tlačítko. To uvedl Steve Jobs v roce 2007 spolu s původním iPhone, označovaným také jako iPhone 2G. Od té doby byl Home Button dostupný ve všech telefonech až do roku 2017, kdy Apple představil iPhone X a ten poprvé přinesl Face ID a vynechal Home Button tlačítko. Tomu se postupně začalo od roku 2012 říkat Touch ID, když v tomto roce debutoval iPhone 5s, jenž právě jako první přensl senzor otisků prstů Touch ID integrovaný do tlačítka home Button.

Postupem času nahradilo Face ID home button ve všech telefonech až na iPhone SE, kde bylo až do dnešního dne dostupné. Od dnešního dne tedy již Apple nenabízí žádný telefon s legendárním Home Button tlačítkem.