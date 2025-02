Představí ještě někdy Apple větší verzi iMacu? Přední zdroj má jasno

Když Apple před lety ze své nabídky vyřadil 21,5“ a 27“ iMacy a nahradil je jen jedním 24“ modelem, který je navíc z hlediska výkonu určen spíš na jednodušší práci, nejednoho uživatele tímto krokem dost rozhořčil. Zejména 27“ modely ve vyšších a tedy i výkonnějších konfiguracích totiž byly mezi jablíčkáři vždy velmi oblíbené a to nejen pro svůj výkon, ale taktéž design či velkou obrazovku zajišťující skvělou produktivitu. Přesně z toho důvodu se tak nepřestávají objevovat otázky, zda Apple přeci jen nářky těchto uživatelů nevyslyší a nerozhodne se větší verzi iMacu oživit. A to i přesto, že v minulosti vzkázal, že kdo potřebuje větší displej, má raději sáhnout pro Studio Displayi v kombinaci s Macem mini či Studio.

Zda se někdy v budoucnu většího iMacu dočkáme se nyní rozhodl alespoň částečně zodpovědět spolehlivý reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, jehož zdroje se dlouhodobě řadí mezi nejpřesnější ze všech. Ty mu měly tentokrát sdělit, že větší verzi iMacu Apple zatím úplně „přes palubu“ nehodil, ale naopak o ní stále přemýšlí a je pravděpodobné, že se do jejího vývoje nakonec skutečně vrhne. Její vývoj sice v tuto chvíli neprobíhá, nicméně vzhledem k tomu, že by pravděpodobně „jen“ vycházela z 24“ verze, přičemž vše by bylo samozřejmě přizpůsobeno většímu tělu a možnosti nasadit výkonnější čipset, by nemuselo vytvoření podobného stroje trvat příliš dlouho.

Fotogalerie iMac M4 LsA 26 iMac M4 LsA 27 iMac M4 LsA 28 iMac M4 LsA 29 iMac M4 LsA 30 iMac M4 LsA 31 iMac M4 LsA 32 iMac M4 LsA 33 iMac M4 LsA 34 iMac M4 LsA 35 iMac M4 LsA 36 iMac M4 LsA 37 iMac M4 LsA 38 iMac M4 LsA 39 iMac M4 LsA 40 iMac M4 LsA 41 iMac M4 LsA 42 iMac M4 LsA 43 Vstoupit do galerie

Vcelku zajímavé je pak to, že zdroje poukazují na možné zvětšení úhlopříčky displeje z dřívějších 27“ na zhruba 32“. To proto, že 32“ úhlopříčku nabízí i Pro Display XDR a Apple by pravděpodobně chtěl v tomto směru nabízet sjednocené produkty, aby bylo možné si je umístit vedle sebe na pracovní stůl a mít tak před sebou dvě vizuálně stejné obrazovky. Pokud vás pak zajímá budoucnost Pro Display XDR jako takového, jeho aktualizace údajně není zatím tak úplně na pořadu dne, jelikož se pro Apple nejedná vzhledem k množství prodejů o důležitý produkt, který by potřeboval neodkladnou aktualizaci. Do budoucna se ale s jeho upgradem samozřejmě počítá.