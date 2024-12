Apple chystá další revoluci! Za tři roky ukáže ohebného hybrida iPadu a Macu

Přestože Apple zatím do světa ohebných smartphonů a tabletů nevstoupil, zdá se, že jeho budoucí plány v tomto odvětví jsou opravdu velkolepé. Podle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž v současnosti intenzivně pracuje na ohebném hybridu iPadu a Macu, který má dorazit již v roce 2028 a umožnit věci, o kterých si můžeme zatím nechat jen zdát.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že by mělo mít zařízení po rozložení úhlopříčku kolem 20“, kdy jen pro představu současný největší iMac má 24“, MacBook Pro 16“ a iPad Pro 13“. Ve složeném stavu by byla úhlopříčka logicky zhruba poloviční, přičemž v takovém případě by byla minimálně polovina displeje tohoto zařízení využitelná de facto jako klasický iPad. Co je však suverénně nejzajímavější, ačkoliv by se mělo jednat ve své podstatě stále o iPad, zařízení by mělo být schopné spouštět aplikace pro macOS vedle iPadOS aplikací. Ve výsledku tak platí, že by se jednalo o jedno z nejuniverzálnějších zařízení, které kdy Apple představil.

Vzhledem ke své unikátnosti, univerzálnosti a obřím rozměrům nepřekvapí, že zařízení Apple zařadí do kategorie vyšší či prémiové třídy, čemuž bude odpovídat i jeho cena. Ta sice zatím údajně nebyla stanovena, počítá se ale s tím, že se bude jednat o velmi drahé zařízení určené spíše jen pro specifické uživatele. Coby doplněk portfolia pro profesionály ale může postupem času pozice tohoto zařízení v nabídce Applu zesílit. Přeci jen, iPady se v posledních letech těší velmi slušné popularitě a právě podobný upgrade by mohl ve výsledku být ohromným přínosem.