Nový tarif Spotify na obzoru! Nabídne skvělé nové možnosti

Uživatelé Spotify, kteří dlouho netrpělivě vyhlíželi odkládané zavedení prémiové audio služby, se konečně dočkali. Agentura Bloomberg tento týden přinesla zprávu, podle které populární hudební streamovací služba ještě letos zavede novou předplatitelskou úroveň s názvem Music Pro.

Remixy i vstupenky na koncerty

Společnost Spotify podle agentury Bloomberg v současné chvíli údajně vyvíjí nový prémiový předplatitelský plán, který by měl stát zhruba 5,99 dolarů měsíčně nad rámec stávajících plánů a který nabídne vysoce kvalitní streamování zvuku, možnosti remixování a exkluzivní přístup ke vstupenkám na koncerty.

Ceny a načasování zatím nebyly stanoveny, protože Spotify pracuje na zajištění potřebných práv od velkých hudebních společností. Příplatek se bude pravděpodobně lišit podle regionu, přičemž pro „rozvojové trhy“ se plánují nižší ceny, uvádí Bloomberg.

Nová úroveň by měla údajně nabídnout funkce poháněné umělou inteligencí, které předplatitelům umožní míchat skladby od různých umělců. Společnost Spotify rovněž zkoumá různé strategie prodeje vstupenek na koncerty, jako je přístup do předprodeje a možnost prémiových míst k sezení, a to prostřednictvím jednání s významnými promotéry a prodejci vstupenek.

Spotify zavádí nový tarif v době, kdy se snaží diverzifikovat své zdroje příjmů a zaměřit se na oddané hudební fanoušky, kteří pravidelně utrácejí peníze za merchandise, koncerty a fankluby. Společnost zřejmě věří, že by vylepšená úroveň mohla přilákat miliony předplatitelů, a to i přes vyšší cenu.

Na jejím vývoji se pracuje již několik let a přichází po nedávném zvýšení cen stávajících předplatných a zavedení nabídky audioknih.