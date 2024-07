Spotify v sobě skrývá skvělou minihru, o které jste určitě nevěděli! Jak ji spustit?

Hudební streamovací aplikaci má ve svém smartphonu skoro každý. A vzhledem k tomu, jak skvělou hudbu v ní lze nalézt a následně ji konzumovat ať už nahlas z telefonu či reproduktorů, nebo třeba přes sluchátka, v autě a tak podobně se této skutečnosti vůbec nedá divit. Věděli jste však, že Spotify kromě hudby obsahuje i skrytou hru, která vás dokáže nejen zabavit, ale zároveň vás i seznámí s obsahem konkrétních playlistů?

Řeč je konkrétně o minihře připomínající v základu ikonického Hada nebo chcete-li Snake z telefonů Nokia. Vaším úkolem ve hře je tedy ovládat to, jakým směrem se had plazí, přičemž cestou sbíráte předměty před ním a tím jej prodlužujete. Nejedná se však o ledajaké předměty, nýbrž o covery alb či singlů jednotlivých skladeb z daného playlistu. A než se ke každému tomuto coveru doplazíte, daná skladba vám bude hrát na pozadí, přičemž jakmile cover „pozřete“, skladba se změní na další – nečekaně pak na tu z dalšího alba.

Jak skrytého Hada ve Spotify spustit

Zapněte aplikaci Spotify Otevřete libovolný playlist Po jeho otevření tapněte na tři vodorovné tečky vedle sebe (vpravo vedle ikony pro stažení a následný offline poslech) Scorllujte nabídkou dolů až k možnosti Playlist k sežrání Spusťte funkci Playlist k sežrání a užijte si hru

Minihru přidalo Spotify do aplikace teprve nedávno a jak se zdá, ani v tuto chvíli není dostupná všem uživatelům. Minimálně podle diskuzních fór v čele s Redditem či sociálních sítí hlásí někteří uživatelé, že ji ještě nemají dostupnou, zatímco jiní ji již vesele hrají. Dostupná by nicméně měla být jak na iOS, tak Androidu a to navíc jak pro Premium předplatné, tak i pro bezplatnou verzi aplikace. Záleží tedy skutečně jen na tom, zda funkci Spotify pro vás uvolnilo či nikoliv, což však bohužel neovlivníte.