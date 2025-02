Bude se iPhone SE 4 jmenovat jinak? Slova Tima Cooka tomu nasvědčují

S blížícím se očekávaným uvedením iPhonu SE 4 začíná sílit debata o tom, zda Apple nepřejmenuje tento model na iPhone 16E. Na první pohled se to může zdát jako nepravděpodobný krok. Název „iPhone SE“ se stal pevnou součástí portfolia Applu v roce 2016 a představuje přístupnější alternativu pro uživatele, kteří nechtějí nebo nemohou investovat do dražších modelů. Jenže přejmenování by možná dávalo smysl.

K této teorii se nyní přiklání i Bloomberg, přičemž klíčovým vodítkem je údajně formulace Tim Cooka v jeho tweetu, kde láká na představení „nejnovějšího člena rodiny“. Pokud by šlo o klasickou řadu SE, jak ji známe, nebylo by logické mluvit o něčem zcela novém. Znamená to tedy, že Apple připravuje něco, co bude od předchozích generací natolik odlišné, že si to zaslouží i nové jméno?

Fotogalerie

Dosavadní spekulace naznačují, že nový model se nebude tak striktně držet starších designů jako jeho předchůdci. Zatímco předchozí SE modely si dlouho uchovávaly domovské tlačítko a starší hardware, iPhone SE 4 (nebo 16E?) má přinést nejen nový vzhled podobný iPhonu 14, ale i podporu Apple Intelligence, což znamená výkonnější procesor a dostatek RAM. Mluví se také o Dynamic Islandu a dokonce i o přítomnosti akčního tlačítka, které debutovalo na iPhonu 15 Pro.

Pokud se tyto informace potvrdí, pak se zdá, že iPhone SE 4 bude poprvé v historii této modelové řady mnohem blíže současným vlajkovým lodím. Klíčovou otázkou zůstává, zda si Apple zachová cenovou dostupnost, která byla vždy hlavním tahákem SE modelů. Pokud se mu to podaří skloubit s moderním designem a novými funkcemi, mohl by tento model být obrovským hitem.

Zůstává však otázkou, co by případný přechod na označení „16E“ znamenal pro budoucnost této řady. Znamenalo by to, že Apple začne vydávat cenově dostupnější modely každý rok, podobně jako své prémiové telefony? Nebo půjde jen o jednorázovou změnu, která má reflektovat nový směr? Jisté je, že zatím žádné úniky neukazují na podobný model v rámci chystané řady iPhone 17. Počítá se s iPhony 17, Air, Pro, Pro Max. Ať už nakonec Apple zvolí jakýkoli název, jedno je jisté: iPhone SE (nebo 16E) letos čeká zásadní proměna. Otázkou zůstává, zda se bude jednat jen o rebranding, nebo o první krok k úplně nové strategii Applu. Co myslíte vy?