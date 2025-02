Jak používá telefon Toto Wolf, jeden z nejlepších manažerů na světě

Toto Wolf je jedním z neúspěšnějších ředitelů týmu F1 v historii a je to také jeden z nejúspěšnějších manažerů naší generace. Muž, který dokázal z Mercedesu a Lewise Hamiltona vyždímat naprosté maximum se nyní rozvyprávěl o svých zásadách. Mezi ty patří také používání mobilního telefonu a sociálních sítích. Je zajímavé, že už před lety jsem vydal článek Používejte iPhone jako Kimi Räikkönen a znovu si jej zamilujete a nyní se ukazuje, že i Toto používá telefon stejným způsobem. Toto v podcastu High Performance uvedl, že má telefon vždy ztlumený a nikdy nemá zaplé vyzvánění.

Na telefon se dívá tehdy, kdy na to má čas a sám určuje, jestli mu volal někdo důležitý a chce s ním zrovna teď mluvit nebo ne. Na druhou stranu je však Toto, jak tvrdí jeho manželka obětí sociálních sítí. Sám přiznává, že sociální sítě mají velmi dobré algoritmy, které vás dokážou přitáhnout na dlouhou dobu. Když na sociálních sítích tráví čas, používá manželky telefon a tento čas bere stejně, jako když se jako dítě díval na televizi. Byl to zkrátka čas, kdy jeho mozek mohl vypnout a nyní to dělá místo u televize na sociálních sítích. Musím říct, že to mám ve všech směrech stejně až na to, že jsem zablokoval i veškeré notifikace, kromě notifikace od alarmu. Díky tomu mě telefon opravdu ničím neobtěžuje a sociální sítě jsem smazal a pokud se chci na něco podívat, půjčím si telefon od manželky.