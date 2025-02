Garmin představil špičku portfolia. Garmin Tactix 8 mají titan, safír a potopíte se s nimi do 40m hloubky 

Garmin Tactix 8 jsou prémiové hodinky s AMOLED displejem, titanovou lunetou, safírovým sklíčkem a nabízejí možností potápění až do hloubky 40 metrů. Právem tak patří do vrcholného portfolia výrobce, kdy předčí i Fenix 8.

Garmin Tactix 8 jsou k dispozici ve dvou velikostech, tedy 47 a 51 mm. Výrobce dává uživateli na výběr, zda chce AMOLED displej nebo Solar, kdy v tom druhém případě ale může sáhnout jen po 51mm verzi. Ta je k dispozici ještě ve variantě s balistickou kalkulačkou Applied Ballistics Elite.

Výdrž menšího modelu je v režimu chytrých hodinek až 16 dní (7 dní při trvale zapnutém displeji), kdy na GPS zvládne trackovat aktivitu 47 hodin (37 hodin při trvale zapnutém displeji). U většího AMOLED modelu jde o až 29 dní (13 dní s Always On) a 84 hodin při GPS (65 h s Always On). Tady jasně vede model se solárním nabíjením, který ale pořád nabízí transflektivní MIP displej. V režimu chytrých hodinek zvládne 30 dní na jedno nabití, 48 dní se solárním dobíjením, 68 hodin s GPS a 92 hodin s GPS se zapnutým solárem.

Nehledě na velikost a technologii displeje mají všechny jeho velikost 1,4 palce, přičemž AMOLED disponuje rozlišením 454 x 454 pixelů, MIP jen 280 x 280 pixelů. Hodinky samozřejmě splňují americké vojenské normy odolnosti proti teplotám, nárazům a vodě. Jsou tedy vodotěsné a mají předinstalované profily aktivit pro přístrojové potápění i ponor na nádech do 40 metrů.

Pro speciální taktické mise

Speciální taktické funkce zahrnují aktivitu Jumpmaster, projekci trasových bodů, dvojí formát GPS souřadnic, režim Stealth Mode, Killswitch, kompatibilitu se systémy pro noční vidění nebo aktivitu Rucking (speciální profil aktivity pro chůzi se zátěží umožňuje zadat hmotnost batohu s vybavením). Předinstalovaná balistická kalkulačka Applied Ballistics pak usnadňuje zaměřování při střelbě v terénu na dlouhé vzdálenosti.

Vícepásmový systém GPS s technologií SatIQ optimalizuje přesnost určení polohy a zároveň snižuje spotřebu energie. Spolu s integrovanými snímači tříosého kompasu, gyroskopu a barometrického výškoměru zajišťuje maximální přesnost navigace v terénu. Naštěstí nechybí ani vestavěná LED svítilna. K tomu tu jsou Outdoor Maps+, podrobné Topo mapy, lyžařské mapy a mapy více jak 43 tisíc golfových hřišť po celém světě. Samozřejmostí jsou tréninky, skóre vytrvalosti, PacePro, ClimbPro a vlastně kompletní fitness a zdravotní sada funkcí Garminu.

Garmin Tactix 8 47 mm AMOLED : 34 990 Kč

: 34 990 Kč Garmin Tactix 8 51 mm AMOLED : 37 490 Kč + náhradní řemínek

Garmin Tactix 8 51 mm Solar : 37 490 Kč + náhradní řemínek

Garmin Tactix 8 51 mm Solar Elite: 37 490 Kč + náhradní řemínek

