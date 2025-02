Tato oblíbená hra na iPhonech ze dne na den záhadně skončila! Co je důvodem?

Náhlý konec jedné populární mobilní hry na iOS překvapil nejen její fanoušky, ale i odborníky na herní průmysl. Důvod, proč se hra vytratila z App Store, je však tajemstvím. Záhadná chyba, která souvisí s nákupy v aplikaci, zůstává nevyřešená a nezdá se, že by její oprava byla na obzoru. Co se vlastně stalo?

Začátkem letošního se hráči Final Fantasy Crystal Chronicles dočkali šokující zprávy – hra byla stažena z App Store a její podpora na iOS byla ukončena. Ačkoli to zní jako běžná aktualizace, za tímto rozhodnutím stojí zcela neobvyklý důvod. Jak totiž oznámil její výrobce, firma Square Enix, ukončení služby souvisí s podivnou chybou, která je neopravitelná a souvisí s nedávnými změnami v modelu nákupů v aplikaci.

Hráči, kteří se od 24. ledna tohoto roku setkali s problémem, že nemohou získat přístup k dalším zakoupeným obsahům, se podle prohlášení firmy ocitli v situaci, kdy nedostali to, za co zaplatili. To se týká jak plné verze hry, která umožňuje hraní všech dungeonů, tak i dalších dodatečných obsahů, které byly součástí nákupů v aplikaci. Po vyšetření bylo zjištěno, že chyba vznikla v souvislosti s novým modelem nákupů, a bohužel není možné ji opravit.

Fotogalerie Final Fantasy Crystal Chronicles Final Fantasy Crystal Chronicles 6 Final Fantasy Crystal Chronicles 4 Final Fantasy Crystal Chronicles 5 Final Fantasy Crystal Chronicles 3 Final Fantasy Crystal Chronicles 2 Vstoupit do galerie

Square Enix ve svém prohlášení uvedl, že je tento problém na iOS verzi neřešitelný a že z tohoto důvodu musí ukončit veškerou podporu pro tuto platformu. Pro všechny uživatele, kteří si zakoupili obsah od ledna 2025, firma nabízí refundace, a to prostřednictvím podpory Apple.

Je nutné podotknout, že tento problém postihuje pouze verzi hry pro iPhone, zatímco na ostatních platformách zůstává hra stále dostupná.

Zatímco uzavření služby pro iOS vyvolalo velký rozruch mezi hráči, samotné vysvětlení problému zůstává poněkud záhadné. Co konkrétně bylo změněno v modelu nákupů v aplikaci, není zcela jasné.

Další otázkou je, proč je chyba údajně neopravitelná. Možná se Square Enix rozhodl, že náklady na opravu jsou vyšší, než je samotná hodnota hry. Takové rozhodnutí může být ovšem pro fanoušky zklamáním, nicméně bohužel se v herním průmyslu jedná o běžnou praxi.