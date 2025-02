Okamžitě smažte tyto aplikace! Apple už je smazal z App Store kvůli špehování

Poté, co jsme vás včera informovali o tom, že bezpečnostní experti ze společnosti Kaspersky objevili v některých aplikacích v App Store malware SparkCat, který je schopen tajně číst dění na obrazovce iPhonu, zasáhl Apple s maximální razancí. Nebezpečné aplikace, mezi kterými byly například ComeCome, WeTink či AnyGPT, totiž nekompromisně smazal s tím, že smazáno bylo vedle nich i dalších 8 blíže nespecifikovaných aplikací. Co je však možná ještě zajímavější a zásadnější, dalších 89 aplikaci s malwarem uvnitř dokázal Apple zachytit ještě předtím, než je vpustil do App Store. Spolu s odstraněním aplikací kvůli porušení zásad Applu o podvodech je navíc okamžitě deaktivován vývojářský účet, skrze který se snažili vývojáři infikované aplikace do App Store dostat, což by jim mělo budoucí snahy znepříjemnit.

Ačkoliv je o celém problému alespoň prozatím stále poměrně málo informací, podle bezpečnostních expertů z Kaspersky měl útok cílit primárně na jablíčkáře v Evropě a Asii. To však samozřejmě nemění nic na tom, že měl Apple „na první dobrou“ zachytit všechny potenciálně škodlivé softwary, aby byli jablíčkáři maximálně chráněni. Nezbývá tedy než doufat, že podobných aplikací je v App Store jednak minimum a jednak s nimi zvládá Apple kvalitně „zametat“ dodatečnými kontrolami.