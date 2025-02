Co Apple příští týden představí? Ve hře je toho překvapivě málo

Apple včera skrze tweet Tima Cooka na sociální síti X světu oznámil, že na příští středu chystá představení „nového člena své produktové rodiny“, jak sám napsal. A ačkoliv nebyl konkrétnější, vzhledem k tomu, o čem se v poslední době mluví, je kandidátů na odhalení docela málo a díky tomu si tak lze již nyní udělat velmi slušnou představu o tom, co nás vlastně čeká. Níže vám proto seřadíme kandidáty na představení příští týden dle toho, jak je alespoň s ohledem na veškeré dosavadní úniky informací, jejich představení pravděpodobné.

iPhone SE 4

Suverénně nejpravděpodobnějším produktem, který by si mohl příští týden odbýt svou premiéru, je nová generace iPhonu SE. Proč? Jednoduše proto, že v souvislosti s ním je v poslední době suverénně nejvíce úniků informací, zahraniční výrobci elektroniky jej začínají pomalu zalistovávat do své nabídky a jeho příchod předpovídá i valná většina těch nejpřesnějších světových analytiků, leakerů a novinářů. Navíc se jedná o produkt, který bude v porovnání se zbytkem, o kterém se dočtete níže, suverénně nejzajímavější a skoro se až nebojíme říci, že na základě toho se vlastně jedná i o jediný produkt, který by mělo smysl promovat tak, jak se jeho představení Apple promovat rozhodl. Vždyť když se chystalo odhalení nové generace iPadů Air či Pro, potažmo MacBooků Air, na to, že vyjde tisková zpráva oznamující produkt šéf Applu nelákal.

MacBook Air M4

Ačkoliv je v našem výčtu MacBook Air zařazen na druhé místo pravděpodobnosti z hlediska představení, nebojím se říci, že pravděpodobnost jeho představení příští týden je v porovnání s iPhonem SE 4 minimální. To proto, že jeho launch je údajně naplánován až na březen či duben, ale hlavně, že tento model nemá přinést žádné zásadní vylepšení kromě nového čipu a webkamery s podporou Center Stage. Jinými slovy, bude se zřejmě jednat o dost nudný upgrade, který bude uživateli takřka 100% přijat dost chladně – tím spíš, když Apple nedávno navýšil základní RAM u MacBooků Air M3, které jsou na tom přitom výkonnostně hodně podobně jako stroje s M4.

iPad 11

Základní iPad by si sice již aktualizaci zasloužil jako sůl, pravdou však je, že i zde se očekává jen nasazení lepšího procesoru v kombinaci s vyšší RAM, maximálně pak pár dalších drobností, které jej zatraktivní. Aby ale Cook lákal zrovna na takovýho upgrade, to se nám opravdu nezdá. Vždyť nelákal ani na odhalení 10. generace tohoto zařízení, která si přitom prošla zásadním redesignem, díky kterému se i základní iPad stal tabletem pro dnešní dobu.

iPad Air M3

O příchodu iPadu Air se v poslední době sice šuškalo celkem často, i zde se však budeme opakovat – nejedná se v žádném případě o upgrade, který by stál za větší pozornost. I zde totiž bude Apple jen přešlapovat na místě a vylepší maximálně tak čip a pár dalších drobností, které člověka až tak nenadchnou. Navíc je třeba jedním dechem dodat, že tablety jako takové jsou pro Apple spíše minoritní záležitostí a v posledních letech jim žádnou zvláštní mediální péči nevěnoval. Bylo by tedy dost překvapující, kdyby tomu teď bylo jinak.

AirTag 2

AirTag 2. generace se sice letos opravdu očekává, ale vzhledem k tomu, že jeho hlavní novinkou má být prodloužený dosah místního hledání, se taktéž nejedná vyloženě o produkt, který by měl vzbudit mediální poprask a na který by lákal sám šéf Applu. Navíc ruku na srdce, vážně by mělo smysl ze strany Applu takto propagovat zařízení, které se prodává za nějakých 800 Kč? Spíš ne. Daleko pravděpodobnější je jeho rychlé odhalení coby součást některé z budoucích Keynotes.

Cokoliv jiného

A tím, dámy a pánové, náš jmenovitý výčet možných představení končí. Nic jiného totiž nedává na příští týden smysl ať už pro to, že se o tom absolutně nemluví, nebo proto, že si to naopak zaslouží daleko větší pozornost než jen tiskovou zprávu. Z toho důvodu v našem výčtu chybí třeba displej pro ovládání Smart Home, jelikož jeho funkčnost bude chtít Apple prakticky 100% vysvětlit skrze video na Keynote. Stejně tak nemá smysl očekávat levnější verzi Vision Pro či cokoliv jiného, protože se opět nejedná o produkt, který chcete odbýt jen pár řádky v tiskové zprávě.