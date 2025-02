Apple oficiálně oznámil, že příští týden představí nový produkt!

Konec spekulací je prakticky tu. Před malou chvílí totiž šéf Applu Tim Cook na svém oficiálním účtu na X oznámil, že příští týden ve středu odhalí Apple nový produkt nebo jak on sám říká, nového člena produktové rodiny Apple. A ačkoliv můžeme samozřejmě jen hádat, o co přesně půjde, vzhledem k množství spekulací se jako nejpravděpodobnější jeví odhalení iPhonu SE 4, který byl hojně očekáván už v průběhu tohoto týdne. Nakonec se tak však nestalo a Apple i dle včerejších zpráv spolehlivého reportéra Bloombergu Marka Gurmana odložil vydání na příští týden, což dokonale zapadá do nynějšího Cookova příspěvku.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025



Pokud by se o iPhone SE 4 nejednalo, pak bychom se mohli teoreticky dočkat buď nového iPadu 11, nové generace iPadu Air či MacBooků Air M4. O žádných jiných produktech se totiž v současnosti v souvislosti s blízkým představením nehovoří. Důležité je rovněž poznamenat, že na příští středu je v plánu evidentně jen jeden produkt, protože Cook píše jen o členovi, nikoliv o členech. Co se pak týče času představení, Apple v posledních letech využívá primárně dva – konkrétně buď 14:00 našeho času, nebo 17:00. Uvidíme, zda se tak stane i tentokrát.