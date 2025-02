Na MacBooky Air se blíží OLED displeje, hned to ale nebude

Zatímco přechod z LCD displejů na OLED má již Apple takřka hotový, jelikož iPhone SE 3 zmizí co nevidět z pultů obchodů poté, co jej nahradí jeho čtvrtá generace, v případě MacBooků zatím přechod na tyto pokročilejší panely ještě započat nebyl. Stát by se tak však mělo již co nevidět. Konkrétně v příštím roce chce Apple nasadit OLED panely u MacBooků Pro s tím, že levnější MacBooky Air budou po nějaké době následovat. Kalifornský gigant má však u Airů v plánu ještě jeden pomyslný mezistupeň.

Fotogalerie macbook air M3 modry LsA 1 macbook air M3 modry LsA 2 macbook air M3 modry LsA 8 macbook air M3 modry LsA 7 macbook air M3 modry LsA 6 macbook air M3 modry LsA 5 macbook air M3 modry LsA 4 macbook air M3 modry LsA 10 macbook air M3 modry LsA 11 macbook air M3 modry LsA 12 macbook air M3 modry LsA 13 macbook air M3 modry LsA 14 macbook air M3 modry LsA 15 macbook air M3 modry LsA 17 Vstoupit do galerie

Podle nových informací má konkrétně v plánu v roce 2027 vyměnit nynější LCD displeje využívající technologii a-Si panely za modernější Oxide TFT panely. Ty jsou jednak energeticky účinnější a jednak nabízí lepší zobrazovací schopnosti ve formě vyššího kontrastu či rychlejší odezvy pixelů s konzistentnějším jasem na celé obrazovce počítače. Díky tomu by tak měl být jednak celkový podsvit rovnoměrnější a jednak by mělo být při scrollování sníženo rozmazávání pohybu, byť zde samozřejmě hraje největší roli obnovovací frekvence displeje.

O výrobu nového typu displejů by se měl podle korejských médií postarat Samsung v kombinaci s čínskou společností BOE. S oběma firmami má totiž již Apple intenzivně jednat, aby se celá spolupráce podařila dohodnout včas. Co se pak týče nasazeného OLED displeje, toho se MacBooky Air dočkají nejspíš až kolem roku 2029, jelikož by pro Apple nemělo příliš smysl měnit typ LCD panelu jen na jeden rok.