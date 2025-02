Další důkaz, že je představení MacBooků Air M4 za rohem

Přestože se v nejbližších dnech očekává primárně představení Powerbeats Pro 2 a iPhonu SE 4, nelze vyloučit, že nás Apple překvapí i odhalením dalších hardwarových novinek ve formě MacBooků Air M4, iPadů a iPadů Air. Poté, co si začali jablíčkáři všímat toho, že v mnoha zemích světa skladové zásoby těchto produktů v Apple Storech klesají, kvůli čemuž se tak prodlužuje i jejich dodací doba, navíc přinesl před pár hodinami portál MacRumors další důkaz toho, že je minimálně příchod MacBooku Air M4 za rohem.

Portálu se konkrétně ozval jeho dlouholetý spolehlivý zdroj, který měl potvrdit, že se odhalení nového Airu kvapem blíží, přičemž jeho srdcem bude 100% čip s označením T8132. Pod tímto označením se pak dle očekávání neskrývá nic jiného než základní čip Apple M4, který Apple odhalil v loňském roce spolu s iPady Pro. Čip bude stejně jako v předešlých letech pohánět jak 13″, tak 15″ verzi stroje s tím, že jej Apple dodá se 16GB operační pamětí v základu, stejně jak to učinil u základních MacBooků Pro M4. Pokud si tedy brousíte zuby na pořízení MacBooku Air a chtěli byste ideálně to nejlepší, co bude v nadcházejících měsících k dispozici, určitě s nákupem počkejte.