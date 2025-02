iPhone SE 4 se má představit jíž příští týden a toto nabídne!

iPhone SE 4 si svou premiéru nakonec zřejmě odbude daleko dřív než leckdo čekal. Ačkoliv byl jeho příchod předpovídán až na březen či duben, dnes v noci velmi dobře informovaný reportér Bloobergu Mark Gurman přišel s tím, že chce Apple svou žhavou novinku představit již příští týden – konkrétně pak zřejmě hned z jeho začátku.

V souvislosti s novým iPhonem SE 4 se sice v minulosti hovořilo o uspořádání Keynote, na které by toho Apple po hardwarové stránce ukázal mnohem víc, Gurmanovy zdroje však tvrdí, že vše proběhne jen skrze tiskovou zprávu, jelikož toho telefon vlastně až tolik zajímavého nepřinese. Počítá se u něj konkrétně s designem iPhonu 14, nasazením USB-C či Face ID, čipem A18 spolu s 8GB RAM paměti, 48MPx fotoaparátem a co je možná nejzajímavější, vlastním 5G modemem, díky kterému bude Apple schopný se osamostatnit od Qualcommu.

Bohužel, vzhledem k tomu, kolik upgradů si Apple pro novinu připravuje, počítá se s tím, že se mezigeneračně zvýší její cena. Ta je v současnosti v USA nastavena na 429 dolarů, přičemž novinka by se měla prodávat údajně kolem 500 dolarů a to bez daně. Za stejnou částku přitom v USA prodává třeba hliníkové APple Watch 10 ve 42mm variantě s LTE konektivitou, které u nás vychází na 14 490 Kč s DPH. Pokud se tedy bude Apple odrážet od stejné cenotvorby i v Česku, mohl by iPhone SE 4 začínat právě na 14 490 Kč. Jasněji ale budeme v tomto směru mít samozřejmě až příští týden, jestli vůbec.