Britská vláda chce po Applu, aby jí odemkl iCloud všech uživatelů světa! A to navíc tajně

S poměrně neuvěřitelnou informací přišel před pár hodinami spolehlivý zahraniční deník The Washington Post. Jeho zdrojů se totiž podařilo zjistit, že britská vláda tajně nařídila Applu, aby vytvořil v iCloudu takzvaná zadní vrátka, skrze které se bude možné dostat k veškerým datům, která jsou na něm uložena. A pozor – Britové se navíc chtějí takto dostat nejen k datům svých občanů, ale k datům uživatelů po celém světě.

Podle dostupných informaci měla Velká Británie vyzvat Apple k vytvoření zadních vrátek do iCloudu minulý měsíc s tím, že nařízení mělo být zcela tajné, aby o něm uživatelé nevěděli a logicky nepřestali iCloud používat. I přesto však unikly na světlo světa informace, které nařízení odhalují. Reakci Applu zatím sice zdroje výše zmíněného portálu neznají, nicméně vzhledem k tomu, že s podobnými žádnostmi v minulosti nepochodilo ani FBI a USA, tedy domovina Applu, je jasné, že bude Velká Británie odmítnuta a dost možná tím bude zaděláno na soudní spor.

Britové se totiž budou zcela určitě snažit prosadit odemčení iCloudu kvůli bezpečnosti, kdy díky přístupu k datům by mohli být schopni efektivněji vyšetřovat nejrůznější zločiny a tak podobně. Apple pak bude argumentovat slovy, že technicky není schopná iCloud odemknout, jelikož je end-to-end šifrovaný a on nemá kopie klíčů, které by dokázaly zálohy rozšifrovat. Pravděpodobně nás tedy čeká zajímavá zápletka.