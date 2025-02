Start výroby nové generace čipů Apple Silicon je za dveřmi!

Přestože svět stále (marně) čeká na představení MacBooků Air s čipy M4, podle čerstvých informací spolehlivého asijského portálu ET News je start hromadné výroby nové generace čipů Apple Silicon za dveřmi. Konkrétně má co nevidět odstartovat výroba základních čipů Apple Silicon 5. generace – tedy M5.

Zdroje ET News tvrdí, že výroba nabíhá pomalu od ledna s tím, že naplno by se měla rozjet do několika týdnů. Čipy mají být i nadále postavené „jen“ na 3nm výrobním procesu, avšak mezigeneračně pokročilejším, díky čemuž by tak měly ve výsledku nabídnout jako již tradičně vyšší výkon v kombinaci s nižší energetickou náročností. Vyšší verze čipů M5 pak budou podle zdrojů nabízet i řadu dalších high-endových vychytávek, kterými bude chtít Apple na poli čipů zaujmout a v ideálním případě udávat trendy.

V tuto chvíli je nicméně velkou otázkou, kdy k jejich odhalení dojde. V posledních letech si totiž Apple zvykl nové generace čipů Apple Silicon ukazovat na podzim, avšak vzhledem k tomu, že letos je má podle všeho připravené již na začátku roku, mohlo by k odhalení dojít na červnové WWDC. Tak či tak, pokud se v dohledné době dočkáme odhalení MacBooků Air M4 a za pár měsíců ukáže Apple čipy M5, dost možná fanoušky této modelové řady solidně naštve. Ostatně, to se mu daří již nyní vzhledem k tomu, jak dlouho jsou již čipy M4 „na světě“.