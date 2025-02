Kašle Apple na iPady? Jeho poslední 3 nové aplikace na ně vůbec nedorazily

Včera v podvečer představil Apple světu novou nativní aplikaci Pozvánky Apple, která má sloužit ke snadnému zvaní lidí na nejrůznější události a to skrze velmi pěkný grafický kabátek v kombinaci s maximální mírou přehlednosti a provázaností s kalendářem a dalšími prvky OS Applu. Háček je však v tom, že tuto aplikaci vydal kalifornský gigant jen v iOS verzi, přestože by si iPadOS verzi rozhodně zasloužila vzhledem k tomu, že by se na větším displeji určitě pozvánky tvořily lépe. Právě tímto krokem přitom Apple své fanoušky docela naštval – vždyť se jedná už o třetí nativní aplikaci, která se nedočkala podpory iPadOS.

Zatímco dříve bylo standardní, že to, co vyšlo na iOS, vyšlo později i na iPadOS, nyní tomu tak není. Když například před rokem vydal Apple iOS 17.2, jehož součástí byla nová aplikace Deník, na iPady se jí rozhodl bůhvíproč nedodat. A to i přesto, že by si na nich určitě své příznivce našla, jelikož i v tomto případě platí, že nejrůznější zápisky a tak podobně by se lidem lépe dělaly na větším displeji, pokud by měli tu možnost. Stejný osud následně potkal i aplikaci Apple Sports, která slouží v USA pro sledování sportovních výsledků (tedy svým způsobem obdoba LiveSportu). I v tomto případě by dávalo smysl vydání na iPady, avšak Apple se bohužel rozhodl jinak a aplikaci pro ně neuvolnil. A nyní potkal stejný osud i aplikaci Pozvánky, u které můžete v App Store vidět, že je určena jen pro iPhony, konkrétně pak pro ty s iOS 18 a novějším.

Je otázkou, proč Apple nechce své nativní aplikace v posledních letech určené primárně pro iPhony vydávat i na iPadech. Na sociálních sítích a v diskuzních fórech však za tento krok čelí poměrně tvrdé kritice, která je navíc zdá být vzhledem k atraktivitě daných aplikací docela oprávněná. O to zajímavější bude sledovat, zda se z ní kalifornský gigant poučí a rozhodne se v budoucnu jednak dodat nativní iPadOS verze již vzniklých aplikací a jednak budoucí aplikace vypouštět už ve dvou verzích.