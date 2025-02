Apple představil novou skvělou aplikaci! Stáhnout si ji můžete přímo zde

Očekávání se naplnila! Apple totiž před malou chvílí představil novou aplikaci Invites nebo chcete-li Pozvánky, ve které mohou uživatelé iPhonů vytvářet vlastní pozvánky na různé akce a zasílat je přátelům a svým blízkým. Aplikace nabízí možnost snadno vytvářet pozvánky, sdílet je a odpovídat na ně, přidávat fotky do sdílených alb a vytvářet playlisty pomocí Apple Music. Uživatelé si mohou aplikaci Pozvánky Apple zdarma

stáhnout už dnes v App Storu nebo využít její webovou verzi na icloud.com/invites. Pozvánky mohou vytvářet předplatitelé služby iCloud+ a odpovídat na ně může kdokoli bez ohledu na to, zda má účet nebo zařízení Apple.

„S aplikací Invites se akce rozjíždí v moment vytvoření pozvánky a rozhodně nekončí rozloučením účastníků, protože uživatelé můžou své vzpomínky uchovat ve sdílených albech,“ vysvětluje Brent Chiu-Watson, senior ředitel Applu pro globální produktový marketing aplikací a iCloudu. „V této aplikaci se potkávají funkce, které naši uživatelé už důvěrně znají ze svých iPhonů, iCloudu a Apple Music, takže plánování společenských akcí je s nimi opravdu snadné. “

Nádherné pozvánky, které vytváří a zachycují společné chvíle

Prvním krokem při vytváření pozvánky v aplikaci Invites je volba obrázku z knihovny fotek v zařízení nebo galerie pozadí přímo v aplikaci, která nabízí širokou škálu obrázků na různá témata. Díky integraci aplikace Mapy a Počasí budou hosté přesně vědět, kde a za jakého počasí se bude akce konat.

K pozvánce lze také připojit sdílené album, do kterého mohou účastníci přidávat fotky a videa a na celou akci si tak zpětně zavzpomínat. Pro předplatitele služby Apple Music nabízí aplikace také možnost vytvářet společné playlisty, které si mohou hosté otevřít přímo v pozvánce.

Fotogalerie #2 Apple Invites LsA 1 Apple Invites LsA 2 Apple Invites LsA 3 Apple Invites LsA 4 Apple Invites LsA 5 Apple Invites LsA 6 Vstoupit do galerie

Díky Apple Intelligence je práce s pozvánkami ještě zábavnější

S Apple Intelligence je vytvoření pozvánky otázka pár klepnutí. Uživatelé totiž mohou v integrovaném nástroji Image Playground vytvářet originální obrázky s různými náměty a přidávat k nim třeba popisky či fotky lidí z knihovny. Při tvorbě pozvánek mohou využít také Psací nástroje, které jim pomohou najít ten správný způsob, jak vyjádřit myšlenku.1

Snadná správa událostí a potvrzení účasti

Pořadatelé mají vše pevně ve svých rukách. Mohou své akce snadno prohlížet a spravovat, posílat odkaz na pozvánku, podívat se, kdo potvrdil účast, a vybírat, co všechno se má zobrazit v přehledu, například pozadí akce nebo adresa místa konání. Hosté pak mohou na pozvánku odpovědět v mobilní aplikaci na iPhonu nebo v její webové verzi, aniž by si museli pořídit předplatné iCloud+ nebo založit účet u Applu. Účastníci mají kontrolu nad tím, co se o nich ukazuje ostatním, a také mohou událost akci kdykoli opustit nebo nahlásit.

Aplikaci Pozvánky Apple lze zdarma stáhnout zde