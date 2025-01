Nejdůležitější update za poslední dobu? Start testování iOS 18.4 je za dveřmi

Vydání veřejné verze iOS 18.3 je již za námi a zraky mnoha jablíčkářů se proto začínají pomalu, ale jistě upínat směrem ke startu beta testování iOS 18.4. Ten totiž bude zřejmě jedním z nejdůležitějších updatů za poslední dobu a to nejen pro americké jablíčkáře, ale i pro řadu dalších. S trochou štěstí pak i pro nás. iOS 18.4 toho má totiž přinést na iPhony poměrně hodně, namátkou lze zmínit třeba možnost změnit si výchozí navigační aplikaci a překladač. V tiskové zprávě ohledně spuštění Apple Intelligence na iPhonech, kterou vydal Apple loni na podzim, však informoval i o tom, že na jaře letošního roku dorazí některé funkce Apple Intelligence na iPhony v Evropské unii. Je tedy možné, že právě iOS 18.4 bude updatem, který nám AI Applu konečně více ukáže i u nás. Ostatně, počítá se třema s tím, že se Apple Intelligence naučí francouzsky, německy, italsky, japonsky, portugalsky či španělsky.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Kdy přesně Apple první betu iOS 18.4 vydá sice můžeme zatím jen hádat, nicméně s ohledem jednak na to, že má přinést řadu novinek a jednak na to, že má být vydána v dubnu a testování novinek zpravidla zabírá v rámci beta testování více času, není moc na co čekat. Poslední roky nicméně ukazují jistou nesourodost v uvolnění x.4 bety po vydání veřejné verze iOS x.3. Minulost vypadala konkrétně takto:

Od vydání veřejné verze iOS 17.3 do vydání iOS 17.4 beta – 3 days

– 3 days Od vydání veřejné verze iOS 16.3 do vydání iOS 16.4 beta – 24 days

– 24 days Od vydání veřejné verze iOS 15.3 do vydání iOS 15.4 beta – 1 day

– 1 day Od vydání veřejné verze iOS 14.3 do vydání iOS 14.4 beta – 2 days

– 2 days Od vydání veřejné verze iOS 13.3 do vydání iOS 13.4 beta – 57 days

Vzhledem k tomu, že je pro Apple iOS 18.4 kvůli novinkám, které obsahuje, velmi důležitý a je tedy víceméně jasné, že si dá na testování záležet, je pravděpodobné, že ke spuštění beta testování dojde spíše v horizontu dnů, nežli týdnů. Očekávání jsou totiž opravdu velká a jakýkoliv přešlap by se Applu vymstil tvrdou kritikou.