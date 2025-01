Aktualizace aplikace, která stála Sonos 500 milionů dolarů a hlavu CEO

Denně vám do iPhone dorazí větší nebo menší aktualizace aplikací a zatím co některých z nich si ani nevšimnete, některé přichází s výraznými změnami. Bohužel aplikace Sonos se týkala ta druhá varianta. Sonos se v loňském roce v květnu pokusil o přepracování své aplikace, která měla být modernější a měla podporovat první sluchátka společnosti Sonos Ace. Bohužel se aplikace setkala s výraznými technickými problémy a odstraněním několika vlastností, které uživatelé na svých produktech měli rádi.

Najednou nebylo možné využít reproduktory Sonos jako budík, nebylo možné nastavit časovače spánku a mnoho dalších. Ve stejné době se navíc začalo mezi uživateli stále víc spekulovat nad tím, že Sonos hledá placený model své aplikace, aby vám kromě ceny za samotný produkt mohl měsíčně účtovat poplatek za používání aplikace nebo alespoň některých jejich funkcí.

Kombinace těchto spekulací společně s odstraněním některých do té doby běžně dostupných funkcí nakonec vyvolala pocit, že funkce vývojáři ze Sonosu odstranili schválně, aby je později mohli nabídnout za nějaký měsíční paušál. Navíc v kombinaci s technickými problémy se aktualizace podepsala na prodejích, které klesly o 16 % a na akciích společnosti Sonos, jejichž hodnota klesla během loňského roku o 13%. To řečí peněz znamenalo, že Sonos odepsal zhruba 500 milionů dolarů, tedy zhruba 12 miliard korun. To vedlo k tomu, že musel Sonos během loňského roku propustit přes 400 zaměstnanců.

Chybu nakonec uznal CEO Patrick Spence, který se omluvil jak zákazníkům, tak i zaměstnancům a nastínil časový plán a změny, které vyvedou Sonos z období temna. Bohužel se to za loňský rok příliš nepodařilo, a tak Spence začátkem letošního roku odstoupil z funkce CEO. Novým generálním ředitelem se stal Tom Conrad, který působí v představenstvu Sonos již od roku 2017.

Pokud vám toto jméno něco říká, pak si jej zřejmě pamatujete jako tvůrce hudební streamovací služby Pandora. Ten rozeslal zaměstnancům email, ve kterém uvedl, že nebude stačit, aby se společnost vrátila ke svým základům, i když je to nezbytné, ale aby odemkla budoucnost, která bude za hranicí toho, co bylo v minulosti. Z jeho výroků se tak zdá, že se Sonos bude snažit rozšířit své produkty i mimo audio vybavení našich domácností.

Bude zajímavé sledovat, jakým směrem se Sonos vydá. Osobně jejich produkty považuji za naprosto geniální v rámci poměru ceny, výkonu a velikosti. Pokud si chcete postavit doma dobře hrající domácí kino nebo ozvučení vaší domácnosti za nižší desítky tisíc korun, pak budete jen těžko hledat lepší řešení.

