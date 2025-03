Apple si může oddychnout. Sonos odpískal vývoj vlastní verze Apple TV

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že chce Sonos v průběhu letošního roku představit vlastní streamovací televizní box coby konkurenci pro Apple TV. Ten pak měl vynikat jak svým systémem, který měl dokonale propojovat spoustu streamovacích služeb do jednoho celku (tedy de facto kopie aplikace Apple TV a její podpory integrace streamovacích služeb), ale hlavně měl perfektně fungovat s reproduktory Sonos a vytvářet tak kvalitní prostorový zvuk a tak podobně. Z plánů však nyní podle zdrojů portálu The Verge nakonec sešlo.

Ačkoliv měl být produkt údajně prakticky dokončen a v posledních měsících již dokonce probíhalo jeho testování, prozatímní šéf Sonosu Tom Conrad se rozhodl změnit hardwarové priority společnosti a televizní box coby konkurenci pro Apple TV odpískat. Společnost se má i nadále držet toho, co jí jde dlouhodobě nejlépe – tedy velmi kvalitních reproduktorů a sluchátek. Nicméně vzhledem k tomu, že je hardware dokončen, není vyloučeno, že do budoucna tuto vizi Sonos opráší a přeci jen se pokusí s podobným zařízením proniknout na pulty obchodů, byť je jasné, že to bude mít docela těžké. Jako zajímavé řešení se totiž jeví vlastně jen pro majitele reproduktorů Sonos.