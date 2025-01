Tato maska vás promění v postavu z DOOMu, GTA či vašich oblíbených animáků!

S maskou Become Anyone 2.0 nelze nezaujmout. Tato maska, vybavená téměř 3 tisíci LED diodami, přemění váš obličej v obrovský RGB displej. Můžete na ní zobrazit animace, texty, nebo dokonce tváře postav jako jsou démoni z DOOMu, populární Peter Griffin nebo Tommy Vercetti z GTA Vice City. Jedná se o dokonalý doplněk pro technologické nadšence, který by se skvěle hodil do světů Blade Runner nebo Cyberpunk 2077. Maska se skládá z celkem 16 LED panelů, přesně uspořádaných do mřížky obklopující celý obličej. K ovládání pak slouží Raspberry Pi nebo PixelBlaze, díky nimž lze na panelu přehrávat videa a jinou grafiku.

Jak se podařilo toto zařízení vyrobit? Projekt začal 3D tiskem šablony, která zajistí perfektní přizpůsobení na obličej. Následovala nejnáročnější část: ruční pájení tisíců LED diod na PCB panely. Pokud člověk nemá pick-and-place stroj, je třeba obrnit se trpělivostí. Jakmile jsou panely připravené, spojí se do jednoho celku pomocí přesné 3D šablony. Systém napájí silná baterie, která zajišťuje stabilní výkon všech LED diod. Závěrečným krokem je programování. PixelBlaze nabízí jednoduché nastavení. Naopak Raspberry Pi poskytuje větší flexibilitu a je určené spíše pro pokročilé uživatele. Sean Hodgins sdílí o tomto projektu všechny potřebné informace a návod, takže se můžete do podobného projektu pustit i vy. I když je postup náročný, odměnou za trpělivost bude futuristická maska. S ní se pak stanete hvězdou kdejaké akce.