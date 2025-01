AirPods Max 2 se představují v působivém konceptu

Průmyslový designer Felix Schwamkrug dělá ve svém volném čase na osobních projektech, na kterých se učí a zdokonaluje své umění. Jedním z nich bylo také jeho přepracování AirPods Max, které povýšil na AirPods Max 2. Vzhledem k tomu, že původní sluchátka Apple uvedl již před pěti lety a jediné, co od té doby změnil byla barva a port, rozhodl se Felix ukázat, jak by bylo možné vzít ikonický design AirPods Max a převést jej do aktuálních designových trendů. Jak sám Felix říká, důležité pro něj bylo zachovat integritu původního produktu a pouze jeho design přizpůsobit novým trendům. Na výsledek se můžete podívat v následující galerii.