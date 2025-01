Neotálejte s instalací iOS 18.3 a dalších updatů! Opravují přes 20 bezpečnostních chyb

Včera vydané aktualizace iOS 18.3, iPadOS 18.3 a macOS Sequoia 15.3 přinášejí nejen nové funkce, ale také řadu důležitých bezpečnostních oprav. Jednou z nich je oprava několika chyb, které mohly vést ke zneužití vašeho zařízení. Podle bezpečnostního dokumentu Applu šlo například o chybu v systému CoreMedia, jež mohla umožnit neoprávněné změnit přístupová oprávnění. Apple uvedl, že si je vědom informací, že tato chyba mohla být zneužita na verzích iOS před verzí iOS 17.2. Chyba byla opravena vylepšením správy paměti.

Kromě této chyby Apple ovšem dle dokumentů vyřešil více než dvě desítky dalších. Jedna z nich umožňovala útočníkovi s fyzickým přístupem k zařízení získat přístup k aplikaci Fotky, a to i když by byl iPhone uzamčen. Mezi další opravy patří dvě zranitelnosti jádra (kernel), které mohly umožnit škodlivým aplikacím získat přístup k jádru systému. Dále došlo k několika opravám WebKit souvisejících se Safari. Vzhledem k počtu bezpečnostních problémů, které byly v této aktualizaci opraveny, je důrazně doporučeno co nejdříve aktualizaci provést. Apple také vydal aktualizace watchOS 11.3 a tvOS 18.3 rovněž s řadou bezpečnostních vylepšení, stejně jako macOS 14.7.3 pro macOS Sonoma a macOS Ventura 13.7.3. Máte již aktualizováno?