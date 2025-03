O této novince z iOS 18.4 se prakticky neví, přitom ale zásadně zpříjemní používání iPhonu!

Za poslední roky se již stalo jakousi tradicí, že Apple v poznámkách pro aktualizace svých operačních systémů neinformuje o všem, co nové verze OS na jeho hardware přináší. Některé změny jsou zase natolik nenápadné, že si jich nikdo do chvíle, než je Apple zmíní v těchto poznámkách, skoro ani nevšimne. Pravdou však je, že i tyto drobnosti bývají mnohdy opravdu užitečné a dokáží používání iPhonů zpříjemnit. A to i přesto, že je Apple příliš „nepromuje“.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

V poslední části poznámek k aktualizaci iOS 18.4 informuje Apple konkrétně o tom, že „Stahování aplikací a aktualizací z App Storu je možné pozastavit a obnovit, aniž byste ztratili už stažená data.“ Díky této novince tedy odpadne nutnost spouštět stahování velkých aplikací v případě, že jste je pozastavili, vícekrát, což je rozhodně super. Zejména AAA hry jsou totiž na úložiště poměrně náročné a pokud je člověk stahuje na pomalejším internetovém připojení, rozhodně se nejedná o žádnou slast. Je proto super, že v případě přerušení downloadu nebude konečně třeba spustit stahování zcela od začátku, ale konečně půjde navázat ve stahování tam, kde download skončil. Pokud vás pak zajímá, kdy Apple iOS 18.4 vydá, stát by se tak mělo v průběhu tohoto týdne, pravděpodobně pak hned zítra.