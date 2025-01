Apple pracuje na speciální verzi visionOS pro chytré brýle!

Společnost Apple podle nejnovějších zpráv Apple údajně vyvíjí verzi operačního systému visionOS pro Apple Vision Pro, která bude fungovat s chytrými brýlemi. Vývoj probíhá v rámci pokračující snahy rozšířit nabídku jablečných produktů rozšířené reality o něco, co nebude jen těžkopádná náhlavní souprava, ale co bude mít širší záběr.

Podle analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg se zatím Vision Pro netěší příliš velkému úspěchu. Mnoho uživatelů považuje headset za 3 500 dolarů za příliš těžký pro dlouhodobé používání, drahý a náchylný k přehřívání, což jej odsouvá na okraj zájmu. Ten údajně od uvedení Vision Pro na trh klesl a prodeje nesplnily očekávání společnosti Apple.

Ve svém nejnovějším newsletteru „Power On“ Gurman uvádí, že skupina Vision Products Group společnosti Apple zvažuje další možnosti, než je Vision Pro, a uvažuje o uvedení chytrých brýlí srovnatelných s brýlemi Ray-Ban ve spolupráci se společností Meta. Vedoucí pracovníci zapojení do tohoto úsilí se údajně domnívají, že produkt nebude připraven dříve než za tři roky nebo déle, protože je třeba provést ještě spoustu výzkumů.

Za tímto účelem cupertinská společnost v současné době provádí ve svých kancelářích uživatelské studie, aby zjistila přitažlivost funkcí a rozhraní. Údajně již pracuje na verzi systému visionOS, který bude na brýlích fungovat. Studie s kódovým označením „Atlas“ vede tým Product Systems Quality společnosti Apple, který je součástí divize hardwarového inženýrství.

Práce pokračují v utajeném zařízení v Santa Claře, městě vzdáleném od domovské základny společnosti v Cupertinu. Společnost Apple loni z tohoto pracoviště propustila část zaměstnanců, zatímco zbývající zaměstnanci pracují na technologii rozšířené reality. Apple zde má také výrobní závod, kde testuje budoucí obrazovky.

Apple stále plánuje náhlavní soupravu Vision Pro přepracovat, aby rozšířil její atraktivitu, a to nejprve vydáním zařízení nižší třídy s levnějšími komponenty. Cílem společnosti Apple je prodávat cenově dostupnější model za cenu špičkového iPhonu, který se prodává za cenu až 1 600 dolarů. Cílem bylo vydat jej na konci roku 2024, ale Apple stále pracuje na pevném prototypu.

Samostatně prý Apple také spolupracuje se společností Sony na tom, aby do Vision Pro přinesl podporu ovladačů PlayStation VR2 pro herní účely. Obě strany spolupracují již několik měsíců a podporu ovladačů VR by mohly do Vision Pro přinést jako volitelnou funkci.