Bloomberg: Vývoj AirPods s kamerami nabírá na obrátkách!

Budoucnost sluchátek AirPods je alespoň podle velmi dobře informovaného reportéra Bloombergu Marka Gurmana spojena s implementací kamer. Nikoliv však pro záznam či focení okolí, ale pro jeho přesné snímání. Jednat se má totiž konkrétně o infračervené kamery, skrze které by byl Apple schopný monitorovat okolí a na základě takto získaných dat například upravovat přehrávaný zvuk.

O tom, že by Apple rád vybavil budoucí AirPods infračervenými kamerami, jsme slyšeli již v polovině loňského roku od analytika Ming-Chi Kua. Ten tehdy tvrdil konkrétně to, že chce kalifornský gigant tento upgrade nasadit zejména kvůli Vision Pro, u kterých by takto zajistil, že jakmile by uživatel pootočil hlavu, aby se podíval konkrétním směrem, zdroj zvuku tímto směrem by se například zvýraznil, aby byl zážitek celkově dokonalejší. Mark Gurman tyto informace potvrzuje s tím, že vývoj této technologie je stále v plném proudu, přičemž dokončení a následné odhalení má Apple plánovat na rok 2026, maximálně pak 2027. Je tedy skutečně na co se těšit.