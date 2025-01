Tyto skvělé widgety pro uzamčenou obrazovku iPhonu se vám budou zaručeně hodit

Just Press Record

Hledáte rychlejší a spolehlivější způsob, jak zaznamenat své myšlenky, přednášky nebo rozhovory? Just Press Record je přesně to, co potřebujete. Jedním dotykem spustíte nahrávání a vaše záznamy se automaticky synchronizují přes iCloud na všech vašich zařízeních. Díky intuitivnímu ovládání a možnosti výběru mikrofonu budete mít vše pod kontrolou. Kromě snadného nahrávání a synchronizace nabízí také pokročilé funkce jako převod hlasu na text, úpravy záznamů a možnost výběru různých zvukových formátů. S Just Press Record vytvoříte dokonalé zvukové záznamy pro práci i osobní potřebu.

Aplikaci Just Press Record stáhnete zde.