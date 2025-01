Tyto triky musíte v Mapách.cz zaručeně vyzkoušet

Pokud se někam vydáváte autem, určitě vás také zajímá, jaký provoz bude na trase. V takovém případě si můžete v aplikaci Mapy.cz nechat zobrazit variantu trasy s aktuálními dopravními informacemi. Jak na to? Naplánujte trasu a poté klepněte do levého horního rohu její karty. Zde nakonec stačí už jen vybrat variantu S provozem.

Plánujete cestu do konkrétního města a rádi byste v okolí prozkoumali nejrůznější zajímavá místa? Pomůže vám funkce s názvem Tipy na výlety v aplikaci Mapy.cz. Vyhledejte cílovou lokaci, otevřete kartu ve spodní části displeje a poté klepněte na Tipy na výlet. Následně múžete buďto naplánovat trasu, nebo si vybrané místo jednoduše uložit.

Aplikace Mapy.cz nabízí ještě jednu velmi zajímavou a užitečnou funkci – možnost nahlížení do katastru nemovitostí. Stačí zadat přesnou adresu, klepnout na danou nemovitost a povytáhnout kartu ze spodní části displeje. V kartě poté klepněte na položku Informace o parcele v Katastru nemovitostí.

Ceny pohonných hmot

Pokud chcete tankovat do možná nejlevnější palivo, Mapy.cz vám to umožní. Díky pokročilým funkcím v systému vyhledávání totiž stačí jednoduše do vyhledávacího pole zadat výraz „nejlevnější benzín“ nebo „nejlevnější nafta“ a aplikace vám okamžitě nabídne přehled čerpacích stanic v okolí včetně cen.