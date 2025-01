Apple míří opět před soud, tentokrát však i s Googlem

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trh (CMA) ve čtvrtek oznámil zahájení vyšetřování mobilních ekosystémů společností Apple a Google. Cílem je zjistit, zda tyto společnosti mají tzv. „strategický tržní status“ (SMS), což by jim mohlo přinést nové regulační povinnosti. Vyšetřování se zaměří na operační systémy, obchody s aplikacemi a prohlížeče na mobilních zařízeních, stejně jako na jejich dopady na uživatele a vývojáře aplikací. CMA plánuje prověřit následující oblasti:

Konkurenční prostředí: Posoudí se, jak mezi sebou na trhu soutěží Apple a Google, a co (a jestli vůbec něco) brání jiným společnostem být v nabídce alternativních produktů a služeb na jejich platformách. Zneužití tržní síly: CMA bude zkoumat, zda Apple a Google upřednostňují vlastní aplikace a služby, které jsou v jejich produktech často předinstalovány. Možné nekalé praktiky: Bude se řešit, zda vývojáři aplikací nejsou nuceni přijímat nevýhodné podmínky, aby mohli své aplikace distribuovat přes App Store a Google Play, a zda uživatelé nejsou manipulováni při výběru aplikací (zda například společnosti neupřednostňují své aplikace).

Pokud Apple nebo Google získají SMS status, mohou být regulačními orgány nuceni zpřístupnit klíčové funkce svých platforem konkurenci nebo umožnit uživatelům snadnější přístup k aplikacím mimo jejich obchody. CMA uvedl, že vyšetřování by mohlo vést k větší konkurenci, inovacím a růstu na britském trhu. Proces by měl být ukončen do října letošního roku.