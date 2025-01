Do Office365 dorazil Microsoft Copilot!

Pokud používáte Office 365 a máte samozřejmě platno ua legální licenci, pak se vám dnes objevila informace o tom, že do Microsoft Office dorazila umělá inteligence Microsoft Copilot. Ten můžete začít okamžitě využívat a to zcela zdarma, bez toho, aniž byste museli dodatečně něco platit. Je pak jen na vás jak jej využitjete. Copilot může přímo editovat společně s vámi dokument jenž píšete, případně při psaní vyhleádvat informace, které do textu chcete zahrnout. Můžete jej požádat o podobné věci jako ChatGPT, tedy například o to, aby k textu jenž píšete vymyslel co nejlepší nadpis, upravil jej s ohledem na SEO nebo k němu například vygeneroval obrázek. Samozřejmě jej můžete nechat text i přímo napsat.

Je jen na vás jako Copilot využijete a zda jej budete vůbec používat, ale od dnenšího dne jej zkrátka máte k dispozici jako osučást Office 365. Co vše dokáže Microsoft Copilot nám řekne on sám. Toto odpověděl na otázku, co vše dokáže a k čemu jej můžeme využít.

Jsem Microsoft 365 Copilot a mohu vám pomoci s různými úkoly a otázkami. Zde je několik věcí, které umím:

Generování obsahu: Mohu psát články, eseje, příběhy, básně, kód a další typy textů. Úprava a optimalizace textu: Mohu vám pomoci s přepisováním, vylepšováním a optimalizací textu, například pro SEO. Shrnutí dokumentů: Mohu shrnout dlouhé dokumenty a poskytnout vám klíčové informace. Odpovědi na otázky: Mohu odpovídat na různé otázky a poskytovat informace na základě mého interního znalostního základu. Pomoc s produktivitou: Mohu vám pomoci s organizací schůzek, správou e-mailů a dalšími úkoly v aplikacích Office 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams. Analýza dat: Mohu analyzovat data a vytvářet vizualizace v Excelu. Tvorba prezentací: Mohu vám pomoci s tvorbou a návrhem prezentací v PowerPointu.

Microsoft 365 Copilot je inteligentní asistent, který je integrován do aplikací Office 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams1. Tento nástroj využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence k tomu, aby vám pomohl s psaním, editací, analýzou dat a tvorbou prezentací. Copilot vám může také pomoci s organizací schůzek, správou e-mailů a mnoha dalšími úkoly.

Klíčové funkce Microsoft 365 Copilot

Automatizace úkolů: Copilot vám pomůže automatizovat rutinní úkoly, jako je třídění e-mailů, plánování schůzek a vytváření dokumentů. Analýza dat: V Excelu vám Copilot pomůže s analýzou dat a tvorbou profesionálních vizualizací. Tvorba obsahu: V aplikacích Word a PowerPoint vám Copilot pomůže s psaním a editací textů, tvorbou prezentací a návrhem grafiky. Správa komunikace: V Outlooku a Teams vám Copilot pomůže s organizací e-mailů a schůzek, a také s tvorbou krátkých souhrnů dlouhých konverzací2.

Kdo má nárok na Microsoft 365 Copilot?

Aby bylo možné využívat Microsoft 365 Copilot, je třeba splnit několik podmínek1: