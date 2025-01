Applu unikly oficiální obrázky iPhonu SE 4, iPadů 11 a Air M3! Odhalily zásadní novinku

Zdá se, že iPhone SE 4 bude nakonec ještě zajímavější než jej vykreslovaly dosavadní úniky informací. Poté, co se dnes odpoledne objevily informace potvrzující ponechání názvu iPhone SE, totiž nyní vypluly na povrch dokonce i produktové snímky nových iPhonů SE 4, iPadů 11 a Air M3, které minimálně o iPhonu SE 4 prozrazují velmi zajímavý detail. A jelikož s jejich zveřejněním přišel velmi spolehlivý leaker Evan Blass, jehož zdroje patří dlouhodobě mezi jedny z nejspolehlivějších a zároveň je leaker samotný proslulý tím, že zveřejňuje jen věci, za kterými si 100% stojí, je pravděpodobné, že se díváme na skutečné nebo chcete-li oficiální snímky od Applu odrážející realitu.

Jak můžete na snímku, jenž zachycuje iPhone, vidět, v jeho horní části prosvítá Dynamic Island namísto doposud očekávaného výřezu. Pokud se tak stane, veškeré iPhony v nabídce Applu minimálně prodávané na území Evropské unie by disponovaly právě tímto prvkem, což by mohlo jeho využitelnost povznést na novou úroveň. Pro vývojáře by totiž díky tomu bylo opět o něco atraktivnější jej skrze své aplikace naplno podporovat, jelikož k němu budou mít uživatelé přístup opět s většího množství modelů.

V tuto chvíli zatím nelze přesně říci, kdy Apple s představením nové generace iPhonu SE přijde. Obecně se však předpokládá, že se tak stane nejpozději v dubnu, kdy by měl pořádat svou první Keynote spolu s iPady Air M3 či AirTagy 2. generace. Doufejme tedy, že jsou všechny dosavadní úniky přesné a iPhony SE 4 budou díky tomu vskutku atraktivní telefony za přívětivou cenu.