Převodník měn a dalších jednotek máte přímo ve svém iPhone

Trávíte stále čas tím, že se díváte na cnb.cz a převádíte zde měny? To už dávn nemusíte, převodník měn a nejen těch, ale v podstatě všech jednotek máte přímo ve svém iPhone. Stačí jít do aplikace Kalkulačka a v levém dolním rohu kliknout na ikonu vědecká kalkulačka a z vysouvacího menu následně zvolte možnost Převést. Tám aktivujete převodník měn a všech možných i nemožných jednotek. Abyste vybírali mezi jendotkami stačí kliknout na menu v levo nahoře a máte k dispozici jednotky tlaku, rychlosit, teploty, času, objemu, hmotnosti a mnoho dalšího. Co se týká měn, je potřeba být online, abyste měli k dispozici aktuáolní kurz, který je shodný s kurzem, jenž vidíte na cnb.cz a jendá se o takzvaný středový kurz.

Pokud tedy potřebujete něco rychle převést nebo jste v zemích, kde se platí nějakou jinou měnou a chcete rychle zjistit kolik vás daná věc bude stát, stačí otevřít kalkulačku a máte okamžitě nad vším přehled. Kalkulačku má v iPhone každý z nás a není tak potřeba chodit na žádné weby, ani stahovat další aplikace.