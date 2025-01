Tim Cook prozradil, kdy vstává a co mu chutná

Zajímá vás, jaké to je vést Apple? Generální ředitel Tim Cook nedávno při své prosincové návštěvě Londýna poskytl rozhovor moderátorům podcastu Table Manners Jessie a Lennie Wareovým. Podělil se s nimi o informace o své každodenní rutině, o tom, jak se soustředí na práci, a o svých plánech na odchod do důchodu. Poskytl také několik zábavných informací o společnosti Apple a o tom, co má rád.

Cook například prozradil, že Apple sbírá ovoce ze stromů, které rostou v okolí areálu Apple Park, a používá je k výrobě marmelády. S moderátorkami podcastu se podělil také o recept na kořeněný jablečný džem vytvořený z plodů stromů, rostoucích v Apple Parku – kromě jabloní se jedná například o třešně. A co prozradil Cook o svém odchodu do důchodu? O tradiční důchod určitě nepůjde. Ředitel Applu si podle svých vlastních slov neumí představit, že by „seděl doma a nic nedělal“ a „nebyl intelektuálně stimulován“. Říká, že „bude vždycky tak nějak napojený a bude chtít pracovat“.

Jak Cook již několikrát řekl, vstává před pátou hodinou ranní, aby mohl začít pracovat. Svůj den začíná vyřizováním e-mailů, dokud je ještě klid. Na otázku, proč začíná právě e-maily, odpověděl, že je to ta část dne, která ho nepřekvapí. „No, jak se ukázalo, je to část dne, kterou mohu nejvíce ovlivnit,“ řekl. „Jak se den začíná vyvíjet, stává se méně předvídatelným.“ Časné ráno je podle Cooka jeho nejoblíbenější částí dne.

V souvislosti se svými pracovními návyky Cook dále uvedl, že čtyři dny v týdnu pracuje z Apple Parku, ale v pátek má tendenci pracovat z domova. Řekl, že doma pracuje proto, že „v kanceláři nikdo není a je to depresivní, když tam nikdo není“. Apple má hybridní pracovní dobu, kdy zaměstnanci mohou pracovat z domova až dva dny v týdnu.

Cook se dále v rámci podcastu přiznal k lásce k bílému vínu – oblíbil si zejména Chardonnay. K snídani si rád dává kešu cereálie K snídani si dává na bílkoviny bohaté kešu cereálie z Whole Foods s neslazeným mandlovým mlékem, nemá ve zvyku vařit a většinu jídel si během týdne dává v Caffé Macs. Večeři si bere domů. Mezi jeho oblíbené restaurace patří Ethel’s Fancy v Palo Altu, kde si rád dává chobotnici, má rád ale třeba také ryby. Nevyhýbá se ani sladkostem, miluje hořkou čokoládu. Když Cook nepracuje, rád se věnuje turistice a na dovolenou jezdí do národních parků.

Celý díl podcastu s Timem Cookem si můžete poslechnout zde.