Majitelé Maců mini M4 hlásí nepříjemné problémy! Máte je také?

Přestože jsou nedávno představené Macy mini M4 (Pro) mnoha uživateli vychvalovány do nebes, pravdou je, že ani jim se pomyslné porodní bolesti spojené se startem výroby a prodejů nevyhnuly. Na sociálních sítích a v diskuzních fórech se totiž čím dál tím častěji objevují stížnosti jejich majitelů, které se točí kolem problémů s USB-C porty.

Problémy s USB-C porty se u nových Maců mini projevují jednoduše tak, že zničehonic přestávají fungovat a tím pádem vyřazují z provozu vše, co je skrze ně připojené. Vše lze sice jednoduše obnovit opětovným odpojením a připojením, nicméně v případě, že člověk například přetahuje soubory z externích disků a naopak, jsou podobné výpadky velkou nepříjemností. Poměrně zajímavé je pak to, že zatímco někteří jablíčkáři si stěžují na to, že jim špatně fungují jen přední porty, jiným fungují špatně naopak jen zadní. Obecně se ale jedná spíš o ojedinělý problém.

Zda o něm Apple již ví či nikoliv můžeme sice jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že se stížnosti objevují i na jeho oficiálním diskuzním fóru, pravděpodobně již chyby zaznamenal a pracuje na jejich opravě. Nezbývá tedy než doufat, že se mu ta podaří vytvořit co možná nejdřív, ale hlavně, že se bude jednat jen o softwarovou záležitost, kterou bude schopen vyřešit aktualizací.