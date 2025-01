Apple začne srdce pro iPhony již brzy vyrábět přímo v USA!

Apple se blíží k zahájení hromadné výroby svých prvních čipů ze série A vyrobených ve Spojených státech, a to konkrétně v továrně TSMC v Arizoně. Podle informací Nikkei Asia byla testovací produkce těchto čipů již úspěšně dokončena a Apple se nyní nachází v závěrečných fázích ověřování jejich kvality a výkonu. První komerčně využitelná várka by mohla být připravena k masové výrobě již v tomto čtvrtletí, pokud ovšem projde všemi přísnými procesy kvality.

Továrna TSMC poblíž Phoenixu se zaměří na výrobu „A čipů“ především pro starší modely iPhonů. Nedávné zprávy naznačují, že by zařízení měla produkovat čipy A16 Bionic pro iPhone 15 a iPhone 15 Plus a také S9 čip, který pohání Apple Watch Ultra 2. Tímto krokem Apple poprvé přesune výrobu svých Silicon čipů do Spojených států, což představuje významný milník pro společnost i americký technologický průmysl. Tento posun přichází v době, kdy se Apple a další technologické firmy snaží diverzifikovat své výrobní řetězce a snížit závislost na Asii (hlavně Číně). Továrna v Arizoně je součástí širší strategie TSMC investovat do výroby čipů v USA a posílit tamní polovodičový průmysl. Je možné, že přesun výroby dalších čipů do USA bude pokračovat.