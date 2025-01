Apple vydal hudební minifilm komplětně natočený na iPhone 16 Pro. Podívejte se na něj přímo zde

Není žádným tajemstvím, že lze na iPhony natáčet opravdové skvosty a to bez jakýchkoliv přídavných objektivů a tak podobně. Ostatně, YouTube je vskutku povedených videí z iPhonů plné a před pár hodinami na něm přibylo další. To přitom pochází přímo od Applu, který jej vydal k oslavám čínského nového roku. A samozřejmě jej natočil na nejnovější iPhone 16 Pro. Spíš než popis děje filmu vám doporučujeme na něj mrknout níže. Stojí totiž rozhodně za to.

Velmi zajímavé je zde pak to, že zatímco v minulých letech se nebál Apple v Making of videích přiznat, že na iPhone nasadil například přídavné objektivy, které mu pomohly obraz doladit přesně tak, jak si představuje, letos se tak nestalo a pokud Apple v doprovodném videu přiznává vše, co dodatečně k iPhonu použil, omezil se tentokrát jen a pouze na nejrůznější typy držáků, které pomohly telefon zafixovat v pozicích, které byly pro dokonalý záběr potřeba.

Do jisté míry úsměvně pak působí krátká pasáž věnovaná tlačítku Ovládání fotoaparátu, které je prakticky od jeho zářijového představení mnoha jablíčkáři kritizováno za jeho nešťastně zvolené umístění a minimální využitelnost. Tvůrci minifilmu jej totiž dle svých slov i záběrů používali jak pro přepínání režimů foťáku, tak i pro zoomování. Zda se jedná jen o snahu Applu za každou cenu tlačítko obhájit, nebo si skutečně u profesionálů našlo své místo, můžeme nicméně jen hádat.