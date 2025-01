Apple chystá velké překvapení pro nové iPady Air!

Fanoušci iPadů Air, kteří se letos chystají na pořízení nové generace, se dost možná dočkají ze strany Applu velmi příjemného překvapení. Čip, který má letošní generaci tohoto tabletu pohánět, bude totiž zřejmě výkonnější než se doposud očekávalo. Namísto M3 má totiž Apple údajně nasadit rovnou M4.

S tvrzením, že je čip M4 na cestě do letošní generace iPadů Air přišel před pár hodinami jako první reportér Mark Gurman z Bloombergu. Jeho zdroje jsou totiž přesvědčeny o tom, že vzhledem k letošnímu plánovanému představení čipu M5 by byla ze strany Applu hloupost nasadit do iPadů Air M3, který by představením M5 výrazně zestárl, jelikož by se jednalo o dvě generace starší řešení. A jelikož jsou iPady Air v současnosti vnímány jako zařízení pro střední třídu, nemůže si zde Apple dovolit příliš velký downgrade oproti iPadům Pro. Bohužel, kdy přesně by měl Apple nové iPady ukázat je zatím ve hvězdách. Zatímco s příchodem základního modelu se totiž počítá v horizontu nadcházejících týdnů, iPad Air zřejmě ještě nemá napevno stanovený termín odhalení. Je ale pravděpodobné, že v první polovině letoška dorazit stihne.