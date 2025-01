O čem se šeptá u Applu: Datum vydání iPhone SE 4 a iPad 11

Po novém roce se opět vracíme k našim pravidelným souhrnům spekulací, úniků a analýz, souvisejících se společností Apple. Dnes se kromě jiného podíváme například na možné datum představení iPhonu SE čtvrté generace a iPadu 11.

Zmatky ohledně vydání iPhonu SE 4 a iPadu 11

Pro ty, kteří netrpělivě očekávají příchod iPhonu SE čtvrté generace a iPadu 11, byl uplynulý týden asi náročný. Nejprve se totiž v médiích objevila zpráva o tom, že by cupertinská společnost mohla tato dvě zařízení představit spolu s vydáním operačního systému iOS 18.3 a iPadOS 18.3. Netrvalo ale dlouho, a analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg obratem vše znovu popřel. Na svých sociálních sítích Gurman v této souvislosti specifikoval, že zmíněná zařízení jsou sice „vyvíjena na platformě iOS 18.3 a iPadOS 18.3“, to ale podle něj opravdu hned neznamená, že Apple uvede aktualizaci softwaru i hardwaru souběžně. Namísto toho Gurman uvedl, že se iPhonu SE 4 spolu s iPadem 11 dočkáme nejspíš v průběhu dubna, tedy odhadem v době uvedení iOS 18.4.

Fotoaparát iPhonu 17

Čínský leaker s přezdívkou Fixed Focus Digital v průběhu uplynulého týdne na sociální síti Weibo uvedl, že design iPhonu 17 se bude mimo jiné vyznačovat hladším přechodem mezi okraji zařízení a zadním krytem. Vděčit by za to měl novému procesu zpracování skla a kovu. Podle zmíněného leakera řada věcí naznačuje, že Apple vyvinul nové výrobní techniky pro vytvoření hladších přechodů mezi různými materiály. Spojovací oblast mezi zadním krytem a výčnělkem fotoaparátu by tak měla mít spíše podobu plynulého přechodu než „stupínku“. U modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max údajně Apple plánuje odstranit titanový rám a místo toho se vrátit k hliníku. Díky obnovenému hliníkovému rámu by měly modely iPhone 17 Pro obsahovat polovinu hliníku a polovinu skla na zadní straně místo celoskleněných zad. Horní polovina zadní strany bude podle dosavadních spekulací vyrobena z hliníku, zatímco spodní polovina bude i nadále vyrobena ze skla pro podporu funkce bezdrátového nabíjení. Není jasné, zda se Fixed Focus Digital konkrétně odkazuje na modely iPhone 17 Pro nebo na sérii iPhone 17 jako celek. O designu standardního modelu iPhone 17 je toho zatím známo méně, zatímco ohledně modelu Plus se uvádí, že má být nahrazen iPhonem 17 „Air“ s zcela novým tenčím designem.